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Суд 11 февраля рассмотрит иск VK к Apple на 31 миллион евро

Суд 11 февраля рассмотрит иск VK к Apple на 31 миллион евро - 27.11.2026, ПРАЙМ

Суд 11 февраля рассмотрит иск VK к Apple на 31 миллион евро

Арбитражный суд Москвы назначил на 11 февраля предварительные слушания по иску компании VK (российская соцсеть "ВКонтакте") к американской Apple Inc.,... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T14:04+0300

2026-11-27T14:04+0300

2026-11-27T14:04+0300

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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 11 февраля предварительные слушания по иску компании VK (российская соцсеть "ВКонтакте") к американской Apple Inc., ирландской Apple Distribution International Ltd и российскому ООО "Эппл Рус" о взыскании более 31 миллиона евро, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 19 ноября. В пресс-службе VK ранее пояснили РИА Новости, что истец подал в суд исковое заявление о взыскании средств, полученных Apple через AppStore, от пользователей приложений VK, - свыше 31 миллиона евро долга, а также проценты за пользование этими средствами. В VK отметили, что Apple без объяснения причин, уведомлений и объяснений прекратила выплаты в 2025 году. Этот же суд уже рассматривает первый иск ООО "ВК" к тем же ответчикам, в котором истец требует от них вернуть мобильные приложения VK в Аpp Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления из них и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда. Речь идет о трех таких приложениях - соцсетях VK и "Одноклассники" и сервисе VK Music.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, apple, вк