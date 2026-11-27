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Суд разрешил Сарапульскому электрогенераторному заводу получить субсидию

Суд разрешил Сарапульскому электрогенераторному заводу получить субсидию - 27.11.2026, ПРАЙМ

Суд разрешил Сарапульскому электрогенераторному заводу получить субсидию

Арбитражный суд Москвы по заявлению Сарапульского электрогенераторного завода, входящего в группу "Уральские заводы", разрешил ему открыть специальный... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T16:19+0300

2026-11-27T16:19+0300

2026-11-27T16:19+0300

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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Сарапульского электрогенераторного завода, входящего в группу "Уральские заводы", разрешил ему открыть специальный банковский счет для получения субсидии из федерального бюджета, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд частично изменил обеспечительные меры, принятые в сентябре в деле по иску Генпрокуратуры РФ о передаче государству контроля над компаниями группы, производящей радиоаппаратуру. Суд тогда наложил арест на все движимое и недвижимое имущество нескольких ответчиков-физлиц, а также движимое и недвижимое имущество АО "ФПГ "Уральские заводы", АО "Уральские радиостанции", АО "Уральские заводы", АО "Сарапульский электрогенераторный завод", ООО "ЭБИСУ", ООО "УК "ФПГ "Уральские заводы", ООО "УК "ФПГ" и ООО "Конструкторское бюро "СЭГЗ-Электромаш". Кроме того, суд запретил предприятиям открывать новые банковские счета, за исключением открытия специальных счетов для расчетов по контрактам, заключенным и заключаемым в целях исполнения государственного оборонного заказа. Как пояснил в пятницу в суде представитель сарапульского завода, из-за этого запрета завод, участвующий в гособоронзаказе, не может получить субсидию. Суд счел доводы обоснованными и изменил обеспечительные меры в этой части для этого предприятия. Генпрокуратура в своем иске требует признать ничтожными шесть договоров купли-продажи акций АО "Уральские заводы", заключенных между разными ответчиками, и применить последствия недействительности этих сделок в виде зачисления 510 акций номинальной стоимостью 1 тысяча рублей на лицевой счет Росимущества. Истец просит также признать незаконными 14 сделок с долями ООО "ЭБИСУ", одного из учредителей АО "ФПГ "Уральские заводы" (26,29%) и применить последствия их недействительности в виде взыскания в доход РФ 100% долей компании. Группа "Уральские заводы" занимается производством радио- и телевизионной передающей аппаратуры.

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