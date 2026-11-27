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Суд отклонил заявление белорусского "Слуцкводоканала" об отводе арбитра

Суд отклонил заявление белорусского "Слуцкводоканала" об отводе арбитра - 27.11.2026, ПРАЙМ

Суд отклонил заявление белорусского "Слуцкводоканала" об отводе арбитра

Арбитражный суд Москвы отклонил заявление белорусского коммунального предприятия "Слуцкводоканал" об отводе арбитра Татьяны Минаевой, участвующей в рассмотрении | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T16:40+0300

2026-11-27T16:40+0300

2026-11-27T16:40+0300

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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление белорусского коммунального предприятия "Слуцкводоканал" об отводе арбитра Татьяны Минаевой, участвующей в рассмотрении его арбитражного спора с израильской Shtang Construction and Engineering и имеющей двойное гражданство, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Арбитражное разбирательство ad hoc по иску компании Shtang к "Слуцкводоканалу" проводится в Москве составом из трех арбитров. Спор связан с контрактом 2012 года на реконструкцию очистных сооружений и системы канализации города Слуцка. Одним из оснований для отвода арбитра Минаевой белорусское предприятие указало наличие у нее подданства Великобритании, применяющей ограничительные меры в отношении Белоруссии. Как указал заявитель, это вызывает сомнения в беспристрастности и независимости арбитра. Он также отметил "связанность арбитра санкционным режимом Соединенного Королевства". Минаева в отзыве возразила, что она - гражданка Российской Федерации, имеющая также гражданство Соединенного Королевства, и в силу законодательства "никто не может быть лишен права выступать в качестве арбитра по причине гражданства, если стороны не договорились об ином". Отказывая белорусскому предприятию, арбитражный суд Москвы согласился с доводами арбитра. Он отметил, что арбитражное соглашение сторон требований к гражданству арбитров не содержит, при этом гражданство Минаевой не совпадает с государственной принадлежностью сторон. "Следовательно, наличие у арбитра второго гражданства само по себе основанием для отвода не является", - указал суд. Он также подчеркнул, что конкретных доказательств предвзятости арбитра заявитель не представил.

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