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Суд прекратил рассмотрение иска AstraZeneca к фармкомбинату "Акрихин"
Суд прекратил рассмотрение иска AstraZeneca к фармкомбинату "Акрихин" - 27.11.2026, ПРАЙМ
Суд прекратил рассмотрение иска AstraZeneca к фармкомбинату "Акрихин"
Десятый арбитражный апелляционный суд прекратил рассмотрение дела по иску шведской AstraZeneca AB, просившей запретить фармкомбинату "Акрихин" вводить в оборот... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T17:42+0300
2026-11-27T17:42+0300
2026-11-27T17:42+0300
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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Десятый арбитражный апелляционный суд прекратил рассмотрение дела по иску шведской AstraZeneca AB, просившей запретить фармкомбинату "Акрихин" вводить в оборот дженерик от диабета "Фордиглиф" и обязать его уничтожить имеющиеся у него партии лекарства, в связи с отказом истца от заявленных требований.
Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, отказ от иска поступил в суд, когда он рассматривал апелляционную жалобу AstraZeneca на принятое в марте решение арбитражного суда Московской области, полностью отклонившего иск.
В исковом заявлении AstraZeneca утверждала, что в "Фордиглифе" ответчик незаконно использует ее патент на действующее вещество "Дапаглифлозин", применяемое ею в оригинальном препарате "Форсига".
Причины отказа от иска не поясняются, однако известно, что ранее в другом процессе две инстанции Суда по интеллектуальным правам (СИП) признали право "Акрихина" использовать "Дапаглифлозин" и обязали ответчиков – российское ООО "Астразенека Фармасьютикалз" и AstraZeneca AB – воздержаться от создания препятствий "Акрихину" при введении "Фордиглифа" в гражданский оборот.
Судебные акты СИПа в сентябре оставил без изменения Верховный суд России.
"Акрихин" - крупная российская фармацевтическая компания. Она производит такие известные препараты, как "Аквадетрим", "Акридерм", "Ацикловир" и другие.
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бизнес, московская область, astrazeneca, верховный суд
Бизнес, Московская область, AstraZeneca, Верховный суд
МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Десятый арбитражный апелляционный суд прекратил рассмотрение дела по иску шведской AstraZeneca AB, просившей запретить фармкомбинату "Акрихин" вводить в оборот дженерик от диабета "Фордиглиф" и обязать его уничтожить имеющиеся у него партии лекарства, в связи с отказом истца от заявленных требований.
Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, отказ от иска поступил в суд, когда он рассматривал апелляционную жалобу AstraZeneca на принятое в марте решение арбитражного суда Московской области, полностью отклонившего иск.
В исковом заявлении AstraZeneca утверждала, что в "Фордиглифе" ответчик незаконно использует ее патент на действующее вещество "Дапаглифлозин", применяемое ею в оригинальном препарате "Форсига".
Причины отказа от иска не поясняются, однако известно, что ранее в другом процессе две инстанции Суда по интеллектуальным правам (СИП) признали право "Акрихина" использовать "Дапаглифлозин" и обязали ответчиков – российское ООО "Астразенека Фармасьютикалз" и AstraZeneca AB – воздержаться от создания препятствий "Акрихину" при введении "Фордиглифа" в гражданский оборот.
Судебные акты СИПа в сентябре оставил без изменения Верховный суд России.
"Акрихин" - крупная российская фармацевтическая компания. Она производит такие известные препараты, как "Аквадетрим", "Акридерм", "Ацикловир" и другие.