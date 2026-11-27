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Суд прекратил рассмотрение иска AstraZeneca к фармкомбинату "Акрихин"

Суд прекратил рассмотрение иска AstraZeneca к фармкомбинату "Акрихин" - 27.11.2026, ПРАЙМ

Суд прекратил рассмотрение иска AstraZeneca к фармкомбинату "Акрихин"

Десятый арбитражный апелляционный суд прекратил рассмотрение дела по иску шведской AstraZeneca AB, просившей запретить фармкомбинату "Акрихин" вводить в оборот... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T17:42+0300

2026-11-27T17:42+0300

2026-11-27T17:42+0300

бизнес

московская область

astrazeneca

верховный суд

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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Десятый арбитражный апелляционный суд прекратил рассмотрение дела по иску шведской AstraZeneca AB, просившей запретить фармкомбинату "Акрихин" вводить в оборот дженерик от диабета "Фордиглиф" и обязать его уничтожить имеющиеся у него партии лекарства, в связи с отказом истца от заявленных требований. Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, отказ от иска поступил в суд, когда он рассматривал апелляционную жалобу AstraZeneca на принятое в марте решение арбитражного суда Московской области, полностью отклонившего иск. В исковом заявлении AstraZeneca утверждала, что в "Фордиглифе" ответчик незаконно использует ее патент на действующее вещество "Дапаглифлозин", применяемое ею в оригинальном препарате "Форсига". Причины отказа от иска не поясняются, однако известно, что ранее в другом процессе две инстанции Суда по интеллектуальным правам (СИП) признали право "Акрихина" использовать "Дапаглифлозин" и обязали ответчиков – российское ООО "Астразенека Фармасьютикалз" и AstraZeneca AB – воздержаться от создания препятствий "Акрихину" при введении "Фордиглифа" в гражданский оборот. Судебные акты СИПа в сентябре оставил без изменения Верховный суд России. "Акрихин" - крупная российская фармацевтическая компания. Она производит такие известные препараты, как "Аквадетрим", "Акридерм", "Ацикловир" и другие.

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бизнес, московская область, astrazeneca, верховный суд