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Хорватия отказала в экстрадиции в ФРГ фигуранта дела "Северных потоков"
Хорватия отказала в экстрадиции в ФРГ фигуранта дела "Северных потоков" - 27.11.2026, ПРАЙМ
Хорватия отказала в экстрадиции в ФРГ фигуранта дела "Северных потоков"
Суд в Хорватии отменил решение об экстрадиции подозреваемого в причастности к подрыву экспортных газопроводов РФ "Северный поток" гражданина Украины Владимира... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T19:46+0300
2026-11-27T19:46+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Суд в Хорватии отменил решение об экстрадиции подозреваемого в причастности к подрыву экспортных газопроводов РФ "Северный поток" гражданина Украины Владимира Журавлева в Германию, сообщила представляющая интересы Журавлева украинская юридическая компания "Катеринчук, Моор и партнеры". "Высший уголовный суд Республики Хорватия удовлетворил апелляционную жалобу по защите гражданина Украины Владимира Журавлева, которого немецкие правоохранительные органы подозревают в причастности к повреждению газопроводов "Северный поток". Суд отменил решение суда города Пула от 18 сентября 2026 о передаче Журавлева Германии и направил дело на повторное рассмотрение", - говорится в сообщении, опубликованном на странице конторы в социальной сети Facebook*. Как уточняется в сообщении компании, апелляционный суд признал преждевременными выводы суда первой инстанции и обязал его получить от немецких судебных органов дополнительные разъяснения относительно соотношения двух европейских ордеров на арест, правовой квалификации и границ уголовного преследования. Украинские юристы при этом признают, что вопрос передачи подозреваемого Германии остается открытым. В конце сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. В августе 2025 года в Италии задержали бывшего украинского военного Сергея Кузнецова, после чего экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению "Северных потоков". В ходе заседаний суда по делу о взрыве на газопроводах правоохранители также изучали версию об использовании водолазов для осуществления диверсии. Для дачи показаний в суд был вызван военный водолаз-минер бундесвера. Девятнадцатого августа в Хорватии по подозрению в связи с атаками на "Северные потоки" был задержан гражданин Украины. Польский адвокат Тимотеуш Папроцкий подтвердил, что этим украинцем является Владимир Журавлев, которого ранее задержали и отпустили в Польше. Как сообщал 24 сентября украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на документ о решении суда, Хорватия приняла решение об экстрадиции Журавлева в Германию. Журавлев позднее попросил политическое убежище в Хорватии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.* запрещена в РФ как экстремистская
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газ, мировая экономика, германия, хорватия, украина, дмитрий песков, facebook, северный поток - 2
Газ, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ХОРВАТИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Facebook, Северный поток - 2
Хорватия отказала в экстрадиции в ФРГ фигуранта дела "Северных потоков"
Хорватия отказала в экстрадиции фигуранта дела "Северных потоков" Журавлева в Германию
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Суд в Хорватии отменил решение об экстрадиции подозреваемого в причастности к подрыву экспортных газопроводов РФ "Северный поток" гражданина Украины Владимира Журавлева в Германию, сообщила представляющая интересы Журавлева украинская юридическая компания "Катеринчук, Моор и партнеры".
"Высший уголовный суд Республики Хорватия удовлетворил апелляционную жалобу по защите гражданина Украины Владимира Журавлева, которого немецкие правоохранительные органы подозревают в причастности к повреждению газопроводов "Северный поток". Суд отменил решение суда города Пула от 18 сентября 2026 о передаче Журавлева Германии и направил дело на повторное рассмотрение", - говорится в сообщении, опубликованном на странице конторы в социальной сети Facebook*.
Как уточняется в сообщении компании, апелляционный суд признал преждевременными выводы суда первой инстанции и обязал его получить от немецких судебных органов дополнительные разъяснения относительно соотношения двух европейских ордеров на арест, правовой квалификации и границ уголовного преследования. Украинские юристы при этом признают, что вопрос передачи подозреваемого Германии остается открытым.
В конце сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
В августе 2025 года в Италии задержали бывшего украинского военного Сергея Кузнецова, после чего экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению "Северных потоков". В ходе заседаний суда по делу о взрыве на газопроводах правоохранители также изучали версию об использовании водолазов для осуществления диверсии. Для дачи показаний в суд был вызван военный водолаз-минер бундесвера.
Девятнадцатого августа в Хорватии по подозрению в связи с атаками на "Северные потоки" был задержан гражданин Украины. Польский адвокат Тимотеуш Папроцкий подтвердил, что этим украинцем является Владимир Журавлев, которого ранее задержали и отпустили в Польше. Как сообщал 24 сентября украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на документ о решении суда, Хорватия приняла решение об экстрадиции Журавлева в Германию. Журавлев позднее попросил политическое убежище в Хорватии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
* запрещена в РФ как экстремистская