https://1prime.ru/20261127/tekhnologicheskiy-875643780.html

Правительство утвердило правила технологического сбора на электронику

Правительство утвердило правила технологического сбора на электронику - 27.11.2026, ПРАЙМ

Правительство утвердило правила технологического сбора на электронику

Правительство России утвердило правила исчисления и уплаты технологического сбора в отношении ряда электроники. Соответствующее постановление принято, сообщает... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T20:13+0300

2026-11-27T20:13+0300

2026-11-27T20:13+0300

технологии

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минпромторг

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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Правительство России утвердило правила исчисления и уплаты технологического сбора в отношении ряда электроники. Соответствующее постановление принято, сообщает Минпромторг. Закон о технологическом сборе вступает в силу с 1 декабря, механизм начнёт действовать через месяц со дня опубликования. Отдельных штрафов за неуплату сбора не установлено.На первом этапе сбор распространяется только на продукцию, для которой уже действует обязательная маркировка: ноутбуки, смартфоны и телефонные аппараты. Ставки установлены в фиксированном размере за единицу. Базовая ставка для ноутбуков и планшетных компьютеров составит 746 рублей, для смартфонов — 373 рубля, для некоторых телефонных аппаратов — 37 рублей. При наличии информации о товарном знаке и модели в государственной системе мониторинга за оборотом товаров ставка ниже: 500 рублей для ноутбуков, 250 рублей для смартфонов и 25 рублей для телефонных аппаратов.Самостоятельно рассчитывать сбор компаниям не нужно. Плательщик подаёт в систему маркировки уведомление о вводе товара в оборот, на его основании ГИСП автоматически рассчитывает сумму и направляет её плательщику. Оплатить сбор необходимо не позднее 10-го рабочего дня со дня получения уведомления. После полной уплаты в течение одного дня в ГИСП формируется подтверждение, которое передаётся в систему мониторинга и плательщику в личный кабинет. Если сбор уплачен не полностью, плательщику в течение дня направляется уведомление; при непоступлении оплаты в течение семи рабочих дней заявка считается отклонённой. Излишне уплаченный сбор подлежит возврату по заявлению плательщика в порядке, аналогичном возврату средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счёта.Технологический сбор взимается на равных условиях с импортной продукции и с продукции, произведённой в России. Плательщиками являются производители и импортёры. В Минпромторге подчеркнули, что средства сбора служат источником инвестиций в разработку и производство российской техники, что позволит расширить её выпуск и снизить зависимость от внешних поставок.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, минпромторг