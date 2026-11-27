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Титов призвал видоизменить цели устойчивого развития после 2030 года

Титов призвал видоизменить цели устойчивого развития после 2030 года - 27.11.2026, ПРАЙМ

Титов призвал видоизменить цели устойчивого развития после 2030 года

Цели устойчивого развития после 2030 года должны быть видоизменены с учетом национальных интересов, к такому выводу пришли участники заседания Астанинской... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T14:01+0300

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2026-11-27T14:01+0300

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ЖЕНЕВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Цели устойчивого развития после 2030 года должны быть видоизменены с учетом национальных интересов, к такому выводу пришли участники заседания Астанинской группы экспертов по повестке целей устойчивого развития, рассказал журналистам спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Астанинская группа была сформирована по итогам Второй конференции высокого уровня "Устойчивое развитие в Евразии", состоявшейся весной 2026 года, и объединяет несколько десятков экспертов из разных стран. Очередная встреча пошла 26 ноября в Женеве. "Согласованные тезисы группы гласят, что цели устойчивого развития нужны. Они сделали то, чего очень трудно добиться в современном мире, - объединили страны вокруг общей идеи. Мы предлагаем сохранить общую рамку ЦУР и продлить горизонт повестки до 2050 года. Но продлить повестку - не значит оставить ее неизменной", - прокомментировал Титов. По его словам, нужно яснее разделить общие цели и механизмы их достижения. "ООН будет помогать выбирать направление, но практическая реализация должна опираться на региональные коалиции, тематические альянсы и проектные партнерства. Нужны профессиональные команды, понятная ответственность, сроки и ресурсы", - заметил он. И нужно, добавил Титов, от преимущественной раздачи прямой помощи двигаться к созданию условий, при которых страны смогут мобилизовать собственные ресурсы и привлекать инвестиции. "Цели устойчивого развития после 2030 года должны быть видоизменены с учетом национальных интересов. Общие цели не должны превращаться в одинаковый набор предписаний для всех", - отметил Титов. У всех стран разные стартовые условия, ресурсы и наиболее острые проблемы, пояснил он. "Где-то первоочередная задача - вода и базовая инфраструктура. Где-то - занятость молодежи. Где-то - технологическая модернизация или адаптация к климатическим изменениям. Страны должны сами определять свои приоритеты и пути движения", - заключил спецпредставитель президента РФ.

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