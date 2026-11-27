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Товарооборот России и ОАЭ вырос на 56%, достигнув исторического максимума

Товарооборот России и ОАЭ вырос на 56%, достигнув исторического максимума - 27.11.2026, ПРАЙМ

Товарооборот России и ОАЭ вырос на 56%, достигнув исторического максимума

Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами по итогам прошлого года увеличился на 56%, достигнув исторического максимума, заявил глава МИД РФ | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T12:43+0300

2026-11-27T12:43+0300

2026-11-27T12:43+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами по итогам прошлого года увеличился на 56%, достигнув исторического максимума, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Динамично продвигаются торгово-экономические обмены. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 56%, достигнув исторического максимума", - сказал Лавров на церемонии открытия выставки, посвящённой 55-летию установления дипотношений между Россией и ОАЭ. Министр отметил, что ОАЭ являются по-настоящему стратегическим партнером Москвы, а сотрудничество строится на принципах равноправия и учета взаимных интересов. Прочной основой для этого служит Декларация о стратегическом партнерстве 2018 года и регулярный доверительный диалог лидеров двух государств. Лавров добавил, что взаимный туристический поток между Россией и ОАЭ продолжит расти благодаря безвизовому режиму, прямому авиасообщению и взаимному интересу к культуре."Не могу не отметить, что Объединенные Арабские Эмираты среди наиболее популярных зарубежных направлений для отдыха российских граждан. В прошлом году наши граждане совершили более 2 миллионов поездок в Эмираты, а граждане Эмиратов - более 70 тысяч поездок в Россию. Уверен, что эти показатели будут только расти", - сказал он.В качестве примера успешного гуманитарного диалога глава МИД привел прошедшие с большим успехом Дни культуры России в Абу-Даби в ноябре 2025 года и Дни культуры ОАЭ в Москве в августе текущего года.Лавров напомнил, что СССР признал молодое государство ОАЭ 8 декабря 1971 года — всего через несколько дней после его создания. С тех пор связи между странами вышли на беспрецедентный уровень. Помимо рекордных экономических показателей, активно развивается взаимодействие по линии деловых кругов, в чем ключевую роль играет Российско-Эмиратский деловой совет. Очередное заседание межправительственной комиссии пройдет в Москве уже 8 декабря, в преддверии 55-летия установления дипотношений.

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россия, бизнес, оаэ, мид рф, сергей лавров