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Трамп заявил, что не считает главу Nvidia угрозой национальной безопасности

Трамп заявил, что не считает главу Nvidia угрозой национальной безопасности - 27.11.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что не считает главу Nvidia угрозой национальной безопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает главу Nvidia Дженсена Хуанга угрозой национальной безопасности, исходя из имеющихся у него данных. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T09:45+0300

2026-11-27T09:45+0300

2026-11-27T09:45+0300

технологии

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ВАШИНГТОН, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает главу Nvidia Дженсена Хуанга угрозой национальной безопасности, исходя из имеющихся у него данных. "Исходя из имеющейся у меня информации и моих убеждений, я считаю, что с ним все в полном порядке", - сказал Трамп на мероприятии в Мар-а-Лаго, отвечая на вопрос журналистов. По его мнению, Хуанг после возвращения на пост главы Nvidia будет руководить компанией еще лучше, чем раньше.Отставка Хуанга с должности главы Nvidia продлилась всего 11 дней после того, как 12 ноября компания объявила о его уходе на фоне скандала вокруг его близких отношений с бывшей руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг. Ее фирма находится под расследованием минюста и минторга США из-за возможных нарушений экспортных ограничений, а саму Элис Хуанг называли якобы источником информации для Китая. В МИД КНР обвинения в "китайском шпионаже" по делу Nvidia назвали беспочвенными.

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технологии, мировая экономика, сша, китай, дональд трамп, nvidia