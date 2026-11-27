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Трамп возмутился отставанием США от России по числу ледоколов

Трамп возмутился отставанием США от России по числу ледоколов - 27.11.2026, ПРАЙМ

Трамп возмутился отставанием США от России по числу ледоколов

Президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил недоумение по поводу колоссального отставания Соединенных Штатов от России в развитии ледокольного флота. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T09:46+0300

2026-11-27T09:46+0300

2026-11-27T09:46+0300

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ВАШИНГТОН, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил недоумение по поводу колоссального отставания Соединенных Штатов от России в развитии ледокольного флота. "У нас скоро появятся еще 14 ледоколов. Знаете, за последние 50 лет у нас не появилось ни одного нового ледокола. У нас всего один ледокол. Это просто смешно. А у России их 48", - сказал Трамп во время созвона с американскими военнослужащими на День благодарения. Ранее американский президент уже называл нелепой ситуацию, при которой у России имеется несколько десятков ледоколов, в том числе атомных, а у США только один и очень старый. Со времени постройки первого в мире ледокола "Ермак" российский ледокольный флот имеет более чем 100-летнюю историю. Первый в мире советский атомный ледокол "Ленин" вошел в строй 3 декабря 1959 года. В России сейчас эксплуатируются восемь атомных ледоколов, в том числе четыре универсальных атомных ледокола проекта 22220. Атомные ледоколы – ключевое звено транспортной системы на Северном морском пути.

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россия, мировая экономика, сша, дональд трамп, ледокол, промышленность