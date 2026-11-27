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Почти треть платежей через банкоматы ВТБ проходит без банковской карты

Почти треть платежей через банкоматы ВТБ проходит без банковской карты - 27.11.2026, ПРАЙМ

Почти треть платежей через банкоматы ВТБ проходит без банковской карты

Почти треть платежей россиян (32%) через банкоматы ВТБ проходит без использования банковской карты, сообщает пресс-служба ВТБ в преддверии 17-го Инвестиционного | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T12:41+0300

2026-11-27T12:41+0300

2026-11-27T12:46+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Почти треть платежей россиян (32%) через банкоматы ВТБ проходит без использования банковской карты, сообщает пресс-служба ВТБ в преддверии 17-го Инвестиционного форума ВТБ "Россия Зовет!". "Бескарточные операции через банкоматы ВТБ также демонстрируют устойчивый рост: за 2026 год их оборот увеличился на 32%, а число транзакций – на 68%. При этом доля таких операций в общем обороте пока остается относительно небольшой – 7%. Средний чек составляет 17 тысяч рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Романа Шаехова. Также отмечается, что в 2026 году структура безналичных платежей продолжила меняться: доля оплат картой у клиентов ВТБ снизилась с 75% в 2025 году до 71%, в то время как доля платежей через СБП выросла на 3 процентных пункта и составила 14%. Наиболее заметный рост показала оплата через СБП: ее доля достигла 14% в 2026 году против 11% годом ранее. До 9% увеличилась доля оплаты сервисами ВТБ Pay и Мир Pay, до 6% - стикерами. Основным способом расчетов остаются карты, хотя их доля в 2026 году снизилась. Изменения затронули и число операций, отмечает ВТБ. Доля платежей по картам сократилась на 4 процентных пункта – до 75%. При этом доля оплат стикером выросла до 8%, сервисами ВТБ Pay, Мир Pay и СБП – до 11%. Самый высокий средний чек – при расчетах через СБП – 2,1 тысячи рублей, однако по сравнению с прошлым годом показатель снизился на 4%. Наибольший прирост среднего чека зафиксирован при оплате стикерами: он вырос на 4% и составил 753 рубля. Средний чек при платежах через ВТБ Pay и Мир Pay увеличился на 3% – до 785 рублей. При оплате картой средний чек вырос на 0,9% и достиг 886 рублей. "Рост доли альтернативных способов оплаты – логичный ответ рынка на запрос пользователей на скорость и простоту. В электронной коммерции, особенно на маркетплейсах, альтернативные инструменты – СБП, платежные приложения и кошельки – могут быть предпочтительнее карты за счет более короткого пути до оплаты и меньшего количества действий на стороне покупателя", – отметил Шаехов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, россия, втб