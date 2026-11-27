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В ЦБ рассказали о росте индекса финансовой грамотности в России

В ЦБ рассказали о росте индекса финансовой грамотности в России - 27.11.2026, ПРАЙМ

В ЦБ рассказали о росте индекса финансовой грамотности в России

Индекс финансовой грамотности в России небыстро, но стабильно растет, индекс финансовой культуры пока ниже этого уровня, сообщил заместитель председателя Банка... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T04:38+0300

2026-11-27T04:38+0300

2026-11-27T04:38+0300

финансы

россия

владивосток

банк россии

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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя - ПРАЙМ. Индекс финансовой грамотности в России небыстро, но стабильно растет, индекс финансовой культуры пока ниже этого уровня, сообщил заместитель председателя Банка России Михаил Мамута. В пятницу во Владивостоке проходит Всероссийская конференция по обмену опытом и представлению лучших практик субъектов РФ в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры граждан. "Индекс финансовой грамотности - мы замеряем уже много лет, - пусть не так быстро, но стабильно растет. Это, кстати, самое главное, что стабильно растет и составляет в настоящее время 55 из 100. То есть в среднем население российской федерации обладает уровнем финансовой грамотности выше границы в 50 пунктов", - сказал Мамута на открытии конференции. Он отметил, что индекс финансовой культуры, который замеряли в рамках стратегии как базу в 2025 году, пока ниже уровня финансовой грамотности. "И это то, на что нам всем нужно обращать особое внимание. Потому что если грамотность - это знание, то культура - это установки, на основании которых люди принимают решения, это то, что закладывается с детства. По сути, это элемент воспитания", - отметила Мамута. По его словам, индекс финансовой культуры состоит из трех равнозначных компонентов: доверие, долгосрочные горизонты, ответственность. "Наиболее высокий показатель у наших с вами сограждан по тому, что связано с ответственностью… Пока и долгосрочные горизонты, и доверие к финансовому рынку находятся ниже уровня ответственности. Это большой вызов и большая наша общая задача - помочь людям смотреть в будущее, на дальние горизонты", - добавил Мамута.

владивосток

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финансы, россия, владивосток, банк россии