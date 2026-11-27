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ЦБ выпустит в обращение памятные монеты, посвященные футбольным клубам

ЦБ выпустит в обращение памятные монеты, посвященные футбольным клубам - 27.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ выпустит в обращение памятные монеты, посвященные футбольным клубам

Банк России 30 ноября выпускает в обращение памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля серии "Российский спорт", посвященные футбольным клубам, "за которые... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T12:01+0300

2026-11-27T12:01+0300

2026-11-27T12:03+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Банк России 30 ноября выпускает в обращение памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля серии "Российский спорт", посвященные футбольным клубам, "за которые болеют поколения", сообщил регулятор. "Банк России 30 ноября 2026 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля серии "Российский спорт": "ПФК ЦСКА", "ФК "Спартак-Москва", "ФК "Зенит", "ФК "Локомотив", "ФК "Динамо-Москва", - говорится в сообщении. Диаметр монет - 39 миллиметров. На лицевой и оборотной сторонах по окружности имеется выступающий кант, а боковая поверхность рифленая. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России, а также имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монет "3 рубля", год выпуска "2026 г". На оборотной стороне монет расположены рельефные изображения футболиста с мячом на фоне стадиона, выполненного в технике лазерного матирования (на монете с "Зенитом" - вместо стадиона изображения Петропавловской крепости и разведенного Дворцового моста). Слева имеется цветное изображение эмблемы клуба, а внизу по окружности – рельефная надпись с его названием. Тираж монеты - 3 тысячи экземпляров каждая. "Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", - уточнил регулятор. Ранее в этом году ЦБ уже выпускал монеты этой же серии, но не из драгоценных металлов. Пять монет номиналом 25 рублей из медно-никелевого сплава были посвящены одноименным спортивным обществам, за исключением "Зенита" (вместо него - "Трудовые резервы").

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, рынок, банк россии, цска