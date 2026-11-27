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ЦБ объявил о начале отборочного этапа конкурса "Столица финансовой культуры"

ЦБ объявил о начале отборочного этапа конкурса "Столица финансовой культуры" - 27.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ объявил о начале отборочного этапа конкурса "Столица финансовой культуры"

Банк России объявил о начале отборочного этапа всероссийского конкурса "Столица финансовой культуры - 2027", заявки принимаются до 29 декабря, сообщается в... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T12:38+0300

2026-11-27T12:38+0300

2026-11-27T12:38+0300

финансы

приморский край

банк россии

минфин

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Банк России объявил о начале отборочного этапа всероссийского конкурса "Столица финансовой культуры - 2027", заявки принимаются до 29 декабря, сообщается в пресс-релизе регулятора. "Начался отборочный этап всероссийского конкурса "Столица финансовой культуры - 2027", который ежегодно проводит Банк России совместно с Минфином России. Регионы могут подать заявки до 29 декабря 2026 года", - говорится в релизе. Отмечается, что на конкурсе оцениваются региональные проекты развития финансовой грамотности и культуры. Победителю присваивается не только почетный статус, он также получает информационную, экспертную и методическую поддержку организаторов. "Это в комплексе придает мощный импульс росту финансовой грамотности в регионе. Кроме того, в "Столице финансовой культуры" традиционно проходит ежегодная итоговая конференция, где участники обмениваются опытом финансового просвещения", - уточняет регулятор. В текущем году столицей финансовой культуры стал Приморский край с проектом "ФинЭко". Он предлагает рассматривать финансовую грамотность и экологическую ответственность как две стороны одной медали. Умение грамотно управлять бюджетом неразрывно связано с бережным отношением к природным ресурсам и заботой об окружающей среде, считают в ЦБ. В Приморском крае прошли кубок КВН, хакатон по финансовой грамотности "ДРОП.НЕТ" и интеллектуальные викторины, появилась еженедельная программа о финансовой грамотности на радио "Регион 25". "На регулярных рейсах катамарана, соединяющего материк и острова Владивостокского городского округа, рассказывали о том, как правильно распоряжаться финансами. Так, участниками просветительских мероприятий стали не только жители, но и гости региона", - заключается в сообщении.

приморский край

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финансы, приморский край, банк россии, минфин