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Биржевая цена на серебро резко ускорила рост до 10%
Биржевая цена на серебро резко ускорила рост до 10% - 27.11.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена на серебро резко ускорила рост до 10%
Биржевая цена на серебро в пятницу резко ускорила рост до 10%, показатель поднялся выше 44 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T11:24+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в пятницу резко ускорила рост до 10%, показатель поднялся выше 44 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.00 мск цена декабрьского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 10,14% относительно предыдущего закрытия - до 44,12 доллара за тройскую унцию.
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рынок, торги, comex
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в пятницу резко ускорила рост до 10%, показатель поднялся выше 44 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.00 мск цена декабрьского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 10,14% относительно предыдущего закрытия - до 44,12 доллара за тройскую унцию.