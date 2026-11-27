https://1prime.ru/20261127/tsentry-875609791.html
Торговые центры предложили снизить налог для неторговых арендаторов
Торговые центры предложили снизить налог для неторговых арендаторов - 27.11.2026, ПРАЙМ
Торговые центры предложили снизить налог для неторговых арендаторов
Российский совет торговых центров (РСТЦ) предложил провести эксперимент по дифференцированному налогообложению имущества торговых центров, предполагающий... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T04:26+0300
2026-11-27T04:26+0300
2026-11-27T04:26+0300
бизнес
россия
максим решетников
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875609791.jpg?1795742801
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российский совет торговых центров (РСТЦ) предложил провести эксперимент по дифференцированному налогообложению имущества торговых центров, предполагающий снижение в четыре раза налога для площадей, занятых неторговыми арендаторами.
Как указывается в обращении РСТЦ на имя министра экономического развития РФ Максима Решетникова, копия которого имеется в распоряжении РИА Недвижимость, торговые центры в настоящее время увеличивают долю арендаторов из неторговой сферы. Речь идет о развлекательных, медицинских и спортивных операторах. "Данный процесс идет системным образом, сопровождаясь изменением структуры арендных доходов, ростом эксплуатационных расходов и необходимостью инвестиций в обновление недвижимости", – говорится в письме организации.
В связи с этим РСТЦ предлагает провести эксперимент, в рамках которого ставка налога на имущество для торговых центров ограничивается уровнем не более 2% независимо от кадастровой стоимости объекта, а сумма налога для площадей, занятых спортивными, образовательными, оздоровительными и культурными операторами, снижается не менее чем в четыре раза.
В настоящее время регионы могут устанавливать ставку до 2,5% включительно на торговые объекты стоимостью более 300 миллионов рублей. В ряде регионов такая ставка уже действует либо очень вероятно ее принятие с 2027 года, рассказали РИА Недвижимость в РСТЦ.
По оценке объединения, в эксперименте, в зависимости от широты его проведения, могли бы принять участие 1,5-1,8 тысячи торговых центров по всей стране.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, максим решетников
Бизнес, РОССИЯ, Максим Решетников
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российский совет торговых центров (РСТЦ) предложил провести эксперимент по дифференцированному налогообложению имущества торговых центров, предполагающий снижение в четыре раза налога для площадей, занятых неторговыми арендаторами.
Как указывается в обращении РСТЦ на имя министра экономического развития РФ Максима Решетникова, копия которого имеется в распоряжении РИА Недвижимость, торговые центры в настоящее время увеличивают долю арендаторов из неторговой сферы. Речь идет о развлекательных, медицинских и спортивных операторах. "Данный процесс идет системным образом, сопровождаясь изменением структуры арендных доходов, ростом эксплуатационных расходов и необходимостью инвестиций в обновление недвижимости", – говорится в письме организации.
В связи с этим РСТЦ предлагает провести эксперимент, в рамках которого ставка налога на имущество для торговых центров ограничивается уровнем не более 2% независимо от кадастровой стоимости объекта, а сумма налога для площадей, занятых спортивными, образовательными, оздоровительными и культурными операторами, снижается не менее чем в четыре раза.
В настоящее время регионы могут устанавливать ставку до 2,5% включительно на торговые объекты стоимостью более 300 миллионов рублей. В ряде регионов такая ставка уже действует либо очень вероятно ее принятие с 2027 года, рассказали РИА Недвижимость в РСТЦ.
По оценке объединения, в эксперименте, в зависимости от широты его проведения, могли бы принять участие 1,5-1,8 тысячи торговых центров по всей стране.