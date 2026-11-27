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Торговые центры предложили снизить налог для неторговых арендаторов

Торговые центры предложили снизить налог для неторговых арендаторов - 27.11.2026, ПРАЙМ

Торговые центры предложили снизить налог для неторговых арендаторов

Российский совет торговых центров (РСТЦ) предложил провести эксперимент по дифференцированному налогообложению имущества торговых центров, предполагающий... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T04:26+0300

2026-11-27T04:26+0300

2026-11-27T04:26+0300

бизнес

россия

максим решетников

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российский совет торговых центров (РСТЦ) предложил провести эксперимент по дифференцированному налогообложению имущества торговых центров, предполагающий снижение в четыре раза налога для площадей, занятых неторговыми арендаторами. Как указывается в обращении РСТЦ на имя министра экономического развития РФ Максима Решетникова, копия которого имеется в распоряжении РИА Недвижимость, торговые центры в настоящее время увеличивают долю арендаторов из неторговой сферы. Речь идет о развлекательных, медицинских и спортивных операторах. "Данный процесс идет системным образом, сопровождаясь изменением структуры арендных доходов, ростом эксплуатационных расходов и необходимостью инвестиций в обновление недвижимости", – говорится в письме организации. В связи с этим РСТЦ предлагает провести эксперимент, в рамках которого ставка налога на имущество для торговых центров ограничивается уровнем не более 2% независимо от кадастровой стоимости объекта, а сумма налога для площадей, занятых спортивными, образовательными, оздоровительными и культурными операторами, снижается не менее чем в четыре раза. В настоящее время регионы могут устанавливать ставку до 2,5% включительно на торговые объекты стоимостью более 300 миллионов рублей. В ряде регионов такая ставка уже действует либо очень вероятно ее принятие с 2027 года, рассказали РИА Недвижимость в РСТЦ. По оценке объединения, в эксперименте, в зависимости от широты его проведения, могли бы принять участие 1,5-1,8 тысячи торговых центров по всей стране.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, максим решетников