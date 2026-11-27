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Биржевые цены на металлы активно растут
Биржевые цены на металлы активно растут - 27.11.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на металлы активно растут
Биржевые цены на металлы в пятницу подскакивают, в том числе серебро дорожает сразу на 6,5%, медь и платина - на 5%, свидетельствуют данные торгов. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T10:10+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на металлы в пятницу подскакивают, в том числе серебро дорожает сразу на 6,5%, медь и платина - на 5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.45 мск декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 6,49%, до 43,91 долларов за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex растет в цене на 4,75% относительно предыдущего закрытия - до 5,6018 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Цена январского фьючерса на платину увеличивается на 4,85%, до 1342,7 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на палладий поднимается на 4,59%, до 901 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 80,6 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,26%, до 3646,8 доллара за тройскую унцию. Цена цинка растет на 2,23% относительно предыдущего закрытия - до 3585,15 доллара за тонну.
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рынок, торги, comex
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на металлы в пятницу подскакивают, в том числе серебро дорожает сразу на 6,5%, медь и платина - на 5%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.45 мск декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 6,49%, до 43,91 долларов за тройскую унцию.
Декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex растет в цене на 4,75% относительно предыдущего закрытия - до 5,6018 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Цена январского фьючерса на платину увеличивается на 4,85%, до 1342,7 доллара за тройскую унцию.
Стоимость декабрьского фьючерса на палладий поднимается на 4,59%, до 901 доллара за тройскую унцию.
Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 80,6 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,26%, до 3646,8 доллара за тройскую унцию.
Цена цинка растет на 2,23% относительно предыдущего закрытия - до 3585,15 доллара за тонну.