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Более четверти продавцов бытовой техники повысили цены перед распродажей
Более четверти продавцов бытовой техники повысили цены перед распродажей - 27.11.2026, ПРАЙМ
Более четверти продавцов бытовой техники повысили цены перед распродажей
Более четверти продавцов бытовой техники повысили цены перед началом распродажи "черная пятница", тогда как лишь 12% сделали крупные скидки на распродажах,... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T16:07+0300
2026-11-27T16:07+0300
2026-11-27T16:07+0300
бизнес
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Более четверти продавцов бытовой техники повысили цены перед началом распродажи "черная пятница", тогда как лишь 12% сделали крупные скидки на распродажах, говорится в исследовании Т-Банка, которое есть у РИА Новости.
"Скидку свыше 10% от обычной цены предложили лишь 12% продавцов, при этом 27% продавцов подняли стоимость перед акцией, а у остальных селлеров (61%) цена практически не изменилась", - выяснили аналитики, проанализировав стоимость техники на почти 30 российских торговых площадках.
Так, наибольшая среднее повышение было на системные блоки для компьютеров - 19%. Среди других товаров с заметной наценкой - массажеры для ног (8%), эпиляторы (7%) и холодильники (7%).
А самыми выгодными видами бытовой техники на распродаже оказались внутренние SSD-накопители, коммутаторы и вертикальные пароочистители.
"Черная пятница" - период распродаж. В этом году в России она проходит с 27 по 29 ноября.
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бизнес
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Более четверти продавцов бытовой техники повысили цены перед началом распродажи "черная пятница", тогда как лишь 12% сделали крупные скидки на распродажах, говорится в исследовании Т-Банка, которое есть у РИА Новости.
"Скидку свыше 10% от обычной цены предложили лишь 12% продавцов, при этом 27% продавцов подняли стоимость перед акцией, а у остальных селлеров (61%) цена практически не изменилась", - выяснили аналитики, проанализировав стоимость техники на почти 30 российских торговых площадках.
Так, наибольшая среднее повышение было на системные блоки для компьютеров - 19%. Среди других товаров с заметной наценкой - массажеры для ног (8%), эпиляторы (7%) и холодильники (7%).
А самыми выгодными видами бытовой техники на распродаже оказались внутренние SSD-накопители, коммутаторы и вертикальные пароочистители.
"Черная пятница" - период распродаж. В этом году в России она проходит с 27 по 29 ноября.