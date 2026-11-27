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Более четверти продавцов бытовой техники повысили цены перед распродажей

Более четверти продавцов бытовой техники повысили цены перед распродажей - 27.11.2026, ПРАЙМ

Более четверти продавцов бытовой техники повысили цены перед распродажей

Более четверти продавцов бытовой техники повысили цены перед началом распродажи "черная пятница", тогда как лишь 12% сделали крупные скидки на распродажах,... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T16:07+0300

2026-11-27T16:07+0300

2026-11-27T16:07+0300

бизнес

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Более четверти продавцов бытовой техники повысили цены перед началом распродажи "черная пятница", тогда как лишь 12% сделали крупные скидки на распродажах, говорится в исследовании Т-Банка, которое есть у РИА Новости. "Скидку свыше 10% от обычной цены предложили лишь 12% продавцов, при этом 27% продавцов подняли стоимость перед акцией, а у остальных селлеров (61%) цена практически не изменилась", - выяснили аналитики, проанализировав стоимость техники на почти 30 российских торговых площадках. Так, наибольшая среднее повышение было на системные блоки для компьютеров - 19%. Среди других товаров с заметной наценкой - массажеры для ног (8%), эпиляторы (7%) и холодильники (7%). А самыми выгодными видами бытовой техники на распродаже оказались внутренние SSD-накопители, коммутаторы и вертикальные пароочистители. "Черная пятница" - период распродаж. В этом году в России она проходит с 27 по 29 ноября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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