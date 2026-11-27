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Биржевые цены на газ в Европе замедлили снижение

Биржевые цены на газ в Европе замедлили снижение - 27.11.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе замедлили снижение

Биржевые цены на газ в Европе к вечеру пятницы замедлили снижение, опустились почти на 4% - до 958 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T23:10+0300

2026-11-27T23:10+0300

2026-11-27T23:10+0300

газ

европа

нидерланды

ближний восток

ice

ес

газпром

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе к вечеру пятницы замедлили снижение, опустились почти на 4% - до 958 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 997,6 доллара (+0,1%). Ценовой максимум составляет 1006,5 доллара (+1%), ценовой минимум - 923,2 доллара (-7,3%). По состоянию на 19.50 мск показатель составлял 958 долларов (-3,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 996,2 доллара за тысячу кубометров. Котировки начали расти из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и проблем с судоходством в Ормузском проливе. На последних торгах октября стоимость газовых фьючерсов достигла отметки в 1200 долларов за тысячу кубометров - впервые с 2022 года. Затем котировки снизились, а в минувший понедельник они превзошли 1000 долларов за тысячу кубометров, после чего снова опустились под эту отметку по итогам торгов среды. Еврокомиссия, с учетом фактически сложившихся цен на газ в Европе, повысила их средний прогноз по итогам текущего года сразу на 42%, до 709 долларов за тысячу кубометров. Евросоюз с начала отопительного сезона отбирает газ из подземных хранилищ рекордными темпами, хотя не смог их вовремя заполнить даже до 75%. В итоге уже 18 ноября запасы опустились ниже 70%. Это самый низкий показатель для середины ноября за всю историю наблюдений, отмечал "Газпром".

европа

нидерланды

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газ, европа, нидерланды, ближний восток, ice, ес, газпром