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Назван самый дорогой семейный тур на зиму
Назван самый дорогой семейный тур на зиму - 27.11.2026, ПРАЙМ
Назван самый дорогой семейный тур на зиму
Самый дорогой семейный тур в рамках раннего бронирования на зимние месяцы обошелся в 2,6 миллиона – четверо взрослых и двое детей из Санкт-Петербурга проведут... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T08:48+0300
2026-11-27T08:48+0300
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туризм
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Самый дорогой семейный тур в рамках раннего бронирования на зимние месяцы обошелся в 2,6 миллиона – четверо взрослых и двое детей из Санкт-Петербурга проведут 12 ночей на Мальдивах, рассказали РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata.ru. "Самой дорогой поездкой на зимний сезон с детьми стало путешествие из Санкт-Петербурга на Мальдивы. Стоимость такого отдыха составила 2,6 миллиона рублей. Четверо взрослых с двумя детьми проведут на курорте 12 ночей в 4-звездочном отеле с системой питания "полный пансион", - отметили в сервисе. При этом самой бюджетной семейной поездкой на ближайшую зиму станет путешествие на новогодние праздники из Москвы в Санкт-Петербург: взрослый и ребенок остановятся в гостинице без звезд на 5 ночей. Стоимость такого тура составила 43,1 тысячи рублей. Как подчеркнули аналитики, зимой российские туристы с детьми все же предпочитают отдыхать в тепле. Таким образом, в списке популярных мест для отдыха в сезоне 2026/2027 первые строчки занимают Египет, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.
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туризм, бизнес, общество , санкт-петербург, москва, египет
Туризм, Бизнес, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, ЕГИПЕТ
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Самый дорогой семейный тур в рамках раннего бронирования на зимние месяцы обошелся в 2,6 миллиона – четверо взрослых и двое детей из Санкт-Петербурга проведут 12 ночей на Мальдивах, рассказали РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata.ru.
"Самой дорогой поездкой на зимний сезон с детьми стало путешествие из Санкт-Петербурга на Мальдивы. Стоимость такого отдыха составила 2,6 миллиона рублей. Четверо взрослых с двумя детьми проведут на курорте 12 ночей в 4-звездочном отеле с системой питания "полный пансион", - отметили в сервисе.
При этом самой бюджетной семейной поездкой на ближайшую зиму станет путешествие на новогодние праздники из Москвы в Санкт-Петербург: взрослый и ребенок остановятся в гостинице без звезд на 5 ночей. Стоимость такого тура составила 43,1 тысячи рублей.
Как подчеркнули аналитики, зимой российские туристы с детьми все же предпочитают отдыхать в тепле. Таким образом, в списке популярных мест для отдыха в сезоне 2026/2027 первые строчки занимают Египет, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.