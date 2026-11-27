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Турция заняла четвертое место среди торговых партнеров России, заявил Новак
Турция заняла четвертое место среди торговых партнеров России, заявил Новак - 27.11.2026, ПРАЙМ
Турция заняла четвертое место среди торговых партнеров России, заявил Новак
Турция по итогам первых трех кварталов года заняла четвертое место среди внешнеторговых партнеров России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T11:33+0300
2026-11-27T11:33+0300
2026-11-27T11:43+0300
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мировая экономика
турция
александр новак
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СТАМБУЛ, 27 ноя - ПРАЙМ. Турция по итогам первых трех кварталов года заняла четвертое место среди внешнеторговых партнеров России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "По итогам трех кварталов 2026 года Турция занимает четвертое место среди внешнеторговых партнеров России", - сказал он.Новак добавил, что экспорт сельхозпродукции из России в Турцию вырос на 17% за первые девять месяцев, а товарооборот в АПК - на 12%."Турция остается крупнейшим покупателем российского зерна. Важно расширять взаимный доступ к сельскохозяйственной продукции на рынке России и Турции", - сказал он в ходе пленарного заседания смешанной межправительственной комиссии России и Турции по торгово-экономическому сотрудничеству.Новак добавил, что в прошлом году поставки российских удобрений в Турцию увеличились почти вдвое, а в сентябре этого года министерства сельского хозяйства двух стран подписали меморандум о сотрудничестве в этой сфере.Двадцатое заседание смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК) проходит в пятницу в Стамбуле.
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россия, мировая экономика, турция, александр новак
РОССИЯ, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, Александр Новак
СТАМБУЛ, 27 ноя - ПРАЙМ. Турция по итогам первых трех кварталов года заняла четвертое место среди внешнеторговых партнеров России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"По итогам трех кварталов 2026 года Турция занимает четвертое место среди внешнеторговых партнеров России", - сказал он.
Новак добавил, что экспорт сельхозпродукции из России в Турцию вырос на 17% за первые девять месяцев, а товарооборот в АПК - на 12%.
"Турция остается крупнейшим покупателем российского зерна. Важно расширять взаимный доступ к сельскохозяйственной продукции на рынке России и Турции", - сказал он в ходе пленарного заседания смешанной межправительственной комиссии России и Турции по торгово-экономическому сотрудничеству.
Новак добавил, что в прошлом году поставки российских удобрений в Турцию увеличились почти вдвое, а в сентябре этого года министерства сельского хозяйства двух стран подписали меморандум о сотрудничестве в этой сфере.
Двадцатое заседание смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК) проходит в пятницу в Стамбуле.