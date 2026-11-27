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Турция и Россия обсудили увеличение товарооборота до 100 миллиардов долларов
Турция и Россия обсудили увеличение товарооборота до 100 миллиардов долларов - 27.11.2026, ПРАЙМ
Турция и Россия обсудили увеличение товарооборота до 100 миллиардов долларов
Глава министерства торговли Турции Омер Болат сообщил, что обсудил с вице-премьером России Александром Новаком способы увеличения товарооборота между странами... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T12:13+0300
2026-11-27T12:13+0300
2026-11-27T12:13+0300
россия
мировая экономика
турция
александр новак
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СТАМБУЛ, 27 ноя - ПРАЙМ. Глава министерства торговли Турции Омер Болат сообщил, что обсудил с вице-премьером России Александром Новаком способы увеличения товарооборота между странами до 100 миллиардов долларов заявил он на открытии 20-го заседания межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
"Сейчас товарооборот между странами на уровне порядка 50 миллиардов долларов, мы привержены цели достижения товарооборота с Россией до 100 миллиардов долларов... Мы только что провели всеобъемлющую встречу с российским вице-премьером с участием заместителей министров, обсудив отношения в торговле, транспорте, энергетике, туризме и других сферах", - сказал Болат.
Болат отметил, что две дружественные страны и в 2027 году останутся торговыми партнерами с усиливающейся динамикой сотрудничества.
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россия, мировая экономика, турция, александр новак
РОССИЯ, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, Александр Новак
СТАМБУЛ, 27 ноя - ПРАЙМ. Глава министерства торговли Турции Омер Болат сообщил, что обсудил с вице-премьером России Александром Новаком способы увеличения товарооборота между странами до 100 миллиардов долларов заявил он на открытии 20-го заседания межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
"Сейчас товарооборот между странами на уровне порядка 50 миллиардов долларов, мы привержены цели достижения товарооборота с Россией до 100 миллиардов долларов... Мы только что провели всеобъемлющую встречу с российским вице-премьером с участием заместителей министров, обсудив отношения в торговле, транспорте, энергетике, туризме и других сферах", - сказал Болат.
Болат отметил, что две дружественные страны и в 2027 году останутся торговыми партнерами с усиливающейся динамикой сотрудничества.