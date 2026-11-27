https://1prime.ru/20261127/turtsija-875622743.html

Турция и Россия обсудили увеличение товарооборота до 100 миллиардов долларов

Турция и Россия обсудили увеличение товарооборота до 100 миллиардов долларов - 27.11.2026, ПРАЙМ

Турция и Россия обсудили увеличение товарооборота до 100 миллиардов долларов

Глава министерства торговли Турции Омер Болат сообщил, что обсудил с вице-премьером России Александром Новаком способы увеличения товарооборота между странами... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T12:13+0300

2026-11-27T12:13+0300

2026-11-27T12:13+0300

россия

мировая экономика

турция

александр новак

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875622743.jpg?1795770802

СТАМБУЛ, 27 ноя - ПРАЙМ. Глава министерства торговли Турции Омер Болат сообщил, что обсудил с вице-премьером России Александром Новаком способы увеличения товарооборота между странами до 100 миллиардов долларов заявил он на открытии 20-го заседания межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. "Сейчас товарооборот между странами на уровне порядка 50 миллиардов долларов, мы привержены цели достижения товарооборота с Россией до 100 миллиардов долларов... Мы только что провели всеобъемлющую встречу с российским вице-премьером с участием заместителей министров, обсудив отношения в торговле, транспорте, энергетике, туризме и других сферах", - сказал Болат. Болат отметил, что две дружественные страны и в 2027 году останутся торговыми партнерами с усиливающейся динамикой сотрудничества.

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, турция, александр новак