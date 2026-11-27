https://1prime.ru/20261127/turtsija-875624358.html
Турция станет страной-гостем на ПМЭФ-2027, заявил Новак
Турция станет страной-гостем на ПМЭФ-2027, заявил Новак - 27.11.2026, ПРАЙМ
Турция станет страной-гостем на ПМЭФ-2027, заявил Новак
Турция станет страной-гостем на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2027 году, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T12:37+0300
2026-11-27T12:37+0300
2026-11-27T12:41+0300
россия
турция
санкт-петербург
александр новак
пмэф
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875624358.jpg?1795772515
СТАМБУЛ, 27 ноя - ПРАЙМ. Турция станет страной-гостем на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2027 году, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Хотел бы поблагодарить турецкую сторону за решение стать страной-гостем юбилейного 30-го Петербургского международного экономического форума, который пройдет в следующем году в Санкт-Петербурге с 16 по 19 июня. Статус страны-гостя позволит турецким компаниям представить свою продукцию, провести переговоры с российскими и зарубежными партнерами, познакомиться с предложениями российских регионов", - сказал Новак. "Мы будем рады видеть турецкий бизнес в Петербурге", - добавил вице-премьер.
турция
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, санкт-петербург, александр новак, пмэф
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Александр Новак, ПМЭФ
СТАМБУЛ, 27 ноя - ПРАЙМ. Турция станет страной-гостем на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2027 году, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Хотел бы поблагодарить турецкую сторону за решение стать страной-гостем юбилейного 30-го Петербургского международного экономического форума, который пройдет в следующем году в Санкт-Петербурге с 16 по 19 июня. Статус страны-гостя позволит турецким компаниям представить свою продукцию, провести переговоры с российскими и зарубежными партнерами, познакомиться с предложениями российских регионов", - сказал Новак.
"Мы будем рады видеть турецкий бизнес в Петербурге", - добавил вице-премьер.