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Турция станет страной-гостем на ПМЭФ-2027, заявил Новак

Турция станет страной-гостем на ПМЭФ-2027, заявил Новак - 27.11.2026, ПРАЙМ

Турция станет страной-гостем на ПМЭФ-2027, заявил Новак

Турция станет страной-гостем на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2027 году, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T12:37+0300

2026-11-27T12:37+0300

2026-11-27T12:41+0300

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турция

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пмэф

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СТАМБУЛ, 27 ноя - ПРАЙМ. Турция станет страной-гостем на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2027 году, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Хотел бы поблагодарить турецкую сторону за решение стать страной-гостем юбилейного 30-го Петербургского международного экономического форума, который пройдет в следующем году в Санкт-Петербурге с 16 по 19 июня. Статус страны-гостя позволит турецким компаниям представить свою продукцию, провести переговоры с российскими и зарубежными партнерами, познакомиться с предложениями российских регионов", - сказал Новак. "Мы будем рады видеть турецкий бизнес в Петербурге", - добавил вице-премьер.

турция

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