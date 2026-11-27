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Болат: В Турции действуют три тысячи российских компаний

Болат: В Турции действуют три тысячи российских компаний - 27.11.2026, ПРАЙМ

Болат: В Турции действуют три тысячи российских компаний

Порядка трех тысяч российских компаний действуют в Турции в данный момент, сообщил в пятницу министр торговли республики Омер Болат. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T13:26+0300

2026-11-27T13:26+0300

2026-11-27T13:26+0300

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турция

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СТАМБУЛ, 27 ноя - ПРАЙМ. Порядка трех тысяч российских компаний действуют в Турции в данный момент, сообщил в пятницу министр торговли республики Омер Болат. "Объем взаимных инвестиций РФ и Турции достиг 10 миллиардов долларов, в Турции действуют три тысячи российских компаний, а в России - до 1300 турецких компаний. Все это демонстрирует доверие бизнесменов к экономике стран и их общему будущему", - заявил Болат на открытии российско-турецкого делового форума. Форум проходит одновременно с 20-м заседанием межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Болат отметил, что Россия занимает третью строчку среди торговых партнеров Турции. По его словам, турецкие подрядчики реализовали в РФ уже 2190 проектов общей стоимостью в 103 миллиарда долларов.

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россия, бизнес, турция