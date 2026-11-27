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УАЗ запустил новый участок лазерной резки и один из самых мощных прессов
УАЗ запустил новый участок лазерной резки и один из самых мощных прессов - 27.11.2026, ПРАЙМ
УАЗ запустил новый участок лазерной резки и один из самых мощных прессов
Ульяновский автозавод в день 85-летия предприятия запустил новый высокотехнологичный участок лазерной резки и один из самых мощных в технологической цепочке... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T16:22+0300
2026-11-27T16:22+0300
2026-11-27T16:22+0300
бизнес
россия
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уаз
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САРАТОВ, 27 ноя – ПРАЙМ. Ульяновский автозавод в день 85-летия предприятия запустил новый высокотехнологичный участок лазерной резки и один из самых мощных в технологической цепочке группы "Соллерс" прессов, сообщил губернатор Алексей Русских.
Глава региона принял участие в праздновании 85-летия завода, юбилей отмечают в пятницу.
"Мы продолжаем тесно сотрудничать с ПАО "Соллерс" по развитию УАЗ в соответствии с подписанным соглашением об инвестировании 18 млрд рублей в развитие завода. На предприятии "Штамповые технологии" сегодня запустили новый высокотехнологичный участок лазерной резки и один из самых мощных в технологической цепочке группы "Соллерс" пресс мощностью 2500 тонн-сил", - говорится в публикации Русских в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что новые мощности позволят заводу самостоятельно делать штамповку крупногабаритных деталей, что увеличит локализацию производства.
Кроме того, после обращения на прямую линию принято решение создать многофункциональный центр истории Ульяновского автозавода. За территорию предприятия планируется вынести музей УАЗ, который станет доступен для посетителей.
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бизнес, россия, соллерс, уаз
Бизнес, РОССИЯ, Соллерс, УАЗ
САРАТОВ, 27 ноя – ПРАЙМ. Ульяновский автозавод в день 85-летия предприятия запустил новый высокотехнологичный участок лазерной резки и один из самых мощных в технологической цепочке группы "Соллерс" прессов, сообщил губернатор Алексей Русских.
Глава региона принял участие в праздновании 85-летия завода, юбилей отмечают в пятницу.
"Мы продолжаем тесно сотрудничать с ПАО "Соллерс" по развитию УАЗ в соответствии с подписанным соглашением об инвестировании 18 млрд рублей в развитие завода. На предприятии "Штамповые технологии" сегодня запустили новый высокотехнологичный участок лазерной резки и один из самых мощных в технологической цепочке группы "Соллерс" пресс мощностью 2500 тонн-сил", - говорится в публикации Русских в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что новые мощности позволят заводу самостоятельно делать штамповку крупногабаритных деталей, что увеличит локализацию производства.
Кроме того, после обращения на прямую линию принято решение создать многофункциональный центр истории Ульяновского автозавода. За территорию предприятия планируется вынести музей УАЗ, который станет доступен для посетителей.