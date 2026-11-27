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Уровень заполненности подземных хранилищ газа в Польше опустился до 93%

Уровень заполненности подземных хранилищ газа в Польше опустился до 93% - 27.11.2026, ПРАЙМ

Уровень заполненности подземных хранилищ газа в Польше опустился до 93%

Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Польше опустился до 93% на фоне ускорившегося отбора топлива, следует из данных оператора Gas Storage... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T18:27+0300

2026-11-27T18:27+0300

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ВАРШАВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Польше опустился до 93% на фоне ускорившегося отбора топлива, следует из данных оператора Gas Storage Poland. По состоянию на конец последних газовых суток в польских хранилищах находилось 34 335,7 ГВт·ч (34,34 ТВт·ч) газа. Закачка сырья полностью остановлена, а суточный отбор составил 234,5 ГВт·ч. Основная нагрузка пришлась на группу ПХГ "Санок" (GIM Sanok), откуда за сутки отобрали 129,1 ГВт·ч — более половины всего суточного объема; ее заполненность снизилась до 90% (11 784 ГВт·ч). Из каверновых хранилищ "Могильно" и "Косаково" (группа GIM Kawerna) изъяли 92,5 ГВт·ч, уровень запасов там составляет 94% (8 973,2 ГВт·ч). Крупнейшее польское ПХГ "Вежховице" (IM Wierzchowice) заполнено на 95% (13 578,5 ГВт·ч), отбор из него пока минимальный — 12,9 ГВт·ч в сутки. Сопоставление данных Gas Storage Poland и ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE) свидетельствует о заметном ускорении расходования запасов во второй половине ноября. В конце октября заполненность польских ПХГ достигала 99,3% (36,58 ТВт·ч), к 9 ноября она снизилась до 97,8% (36,04 ТВт·ч), а к 19 ноября — до 95,5% (35,19 ТВт·ч). Таким образом, менее чем за месяц объем топлива в хранилищах сократился на 2,24 ТВт·ч. Кроме того, показатель Польши опустился ниже собственной сезонной нормы: по данным GIE, опубликованным в четверг, заполненность составляла 94,4% (34,79 ТВт·ч) против 96,1% в среднем за последние пять лет. Вместе с тем на фоне других стран Евросоюза уровень запасов в Польше остается одним из самых высоких. Согласно тем же данным GIE, хранилища в ЕС в среднем заполнены на 67,8% (768,16 ТВт·ч) при пятилетней норме 85,7%. В ФРГ этот показатель составляет 55,3% (при среднем уровне за пять лет в 85,8%), во Франции — 71,1% (против нормы 89,7%). Общая активная емкость подземных хранилищ газа в Польше, которыми управляет входящая в группу Gaz-System компания Gas Storage Poland, сравнительно невелика и составляет около 3,3 миллиарда кубометров (порядка 36,8 ТВт·ч).

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