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"Дом.РФ" выставил на торги усадьбу Голицыных в Балашихе

"Дом.РФ" выставил на торги усадьбу Голицыных в Балашихе - 27.11.2026, ПРАЙМ

"Дом.РФ" выставил на торги усадьбу Голицыных в Балашихе

"Дом.РФ" выставил на торги усадьбу Голицыных Пехра-Яковлевское в подмосковной Балашихе. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T10:51+0300

2026-11-27T10:51+0300

2026-11-27T10:51+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. "Дом.РФ" выставил на торги усадьбу Голицыных Пехра-Яковлевское в подмосковной Балашихе. "На конкурс выставлены главный усадебный дом площадью 5 тысяч квадратных метров, флигель площадью 2,1 тысячи квадратных метров, а также три сооружения, включая колоннады, соединяющие здания. Отдельным лотом на аукционе будут реализованы остальные строения имения – девять зданий общей площадью 4,7 тысячи квадратных метров", – говорится в сообщении компании. Усадьба находится в центре Балашихи, рядом с выездом на шоссе Энтузиастов. Территорию предлагается развивать как площадку для проведения культурно-массовых мероприятий, гостиничный или музейный проект. Заявки на участие в торгах принимаются до 14 декабря. Торги пройдут 18 декабря. Начальная цена выставленного на конкурс лота – 142,07 миллиона рублей. Начальная цена зданий, которые будут реализованы на аукционе, составляет 94,91 миллиона рублей, указывается в сообщении. Как отмечается в нем, усадьба принадлежала роду Голицыных с 1591 до 1828 года. Главные здания поместья сохранили черты классицистической дворцовой архитектуры. В начале 1920-х годов здесь размещалась колония для беспризорников. С 1930 года комплекс использовался для размещения учебных учреждений, последним собственником комплекса зданий в 2011 году стал Российский государственный аграрный заочный университет.

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недвижимость, бизнес, общество , балашиха, дом.рф