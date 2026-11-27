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Пилот по цифровой маркировке обуви может стартовать в Узбекистане с 2027 года

Пилот по цифровой маркировке обуви может стартовать в Узбекистане с 2027 года - 27.11.2026, ПРАЙМ

Пилот по цифровой маркировке обуви может стартовать в Узбекистане с 2027 года

Экспериментальная цифровая маркировка некоторых видов обуви может быть внедрена в Узбекистане с 1 января 2027 года, при этом предлагается, что с 2028 года она... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T09:16+0300

2026-11-27T09:16+0300

2026-11-27T09:17+0300

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 ноя – ПРАЙМ. Экспериментальная цифровая маркировка некоторых видов обуви может быть внедрена в Узбекистане с 1 января 2027 года, при этом предлагается, что с 2028 года она станет обязательной, следует из проекта постановления кабмина Узбекистана, размещенного на портале обсуждения проектов нормативных правовых актов regulation.adliya.uz. Общественное обсуждение документа, подготовленного Налоговым комитетом страны, продлится до 10 декабря. "Обязательная цифровая маркировка некоторых видов обуви посредством средств идентификации будет введена: с 1 января 2027 года - в экспериментальном порядке; с 1 января 2028 года - в обязательном порядке", - говорится в тексте документа. В соответствии с постановлением маркировке будет подлежать обувь с кодом ТН ВЭД - 6401-6405. Производители и импортеры смогут продавать немаркированную обувь до 1 апреля 2028 года, оптовые продавцы - до 1 июля, а розничные - до 1 октября будущего года, уточняется в документе. В августе 2019 года Налоговый комитет Узбекистана подписал с российским Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) меморандум о внедрении цифровой маркировки отдельных товаров в республике. В настоящее время обязательной маркировке подлежат сигареты и алкоголь, некоторые виды бытовой техники, лекарственные и медицинские средства, вода и безалкогольные напитки и аккумуляторы. Оператором системы выступает ООО CRPT Turon.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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