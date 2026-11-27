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В Узбекистане предложили узаконить увольнение по СМС

В Узбекистане предложили узаконить увольнение по СМС - 27.11.2026, ПРАЙМ

В Узбекистане предложили узаконить увольнение по СМС

Увольнение с работы через СМС-сообщение предлагают узаконить в Узбекистане, следует из проекта поправок в Трудовой кодекс, размещенного на портале обсуждения... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T12:07+0300

2026-11-27T12:07+0300

2026-11-27T12:08+0300

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 ноя – ПРАЙМ. Увольнение с работы через СМС-сообщение предлагают узаконить в Узбекистане, следует из проекта поправок в Трудовой кодекс, размещенного на портале обсуждения проектов нормативных правовых актов regulation.adliya.uz. Общественное обсуждение документа, подготовленного министерством занятости и трудовых отношений страны, продлится до 9 декабря. "Работодатель имеет право направить копию расторжения трудового договора без согласия работника, отправив соответствующее СМС-сообщение", - говорится в тексте документа. Отправленная СМС должна указывать дату и основания для расторжения трудового договора. Уведомление об увольнении также может быть отправлено в личный кабинет сотрудника в Единой национальной системе труда (ЕНСТ), по электронной почте или через мессенджеры - если такой способ связи предусмотрен трудовым договором, добавляется в документе. Законопроект вводит цифровые способы уведомления сотрудников о расторжении трудового договора в случае, если работник отсутствует на месте или отказывается забирать копию приказа, уточняется в документе.

узбекистан

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общество , узбекистан