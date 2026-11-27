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На Камчатке запретят розничную продажу вейпов с 1 марта 2027 года

На Камчатке запретят розничную продажу вейпов с 1 марта 2027 года - 27.11.2026, ПРАЙМ

На Камчатке запретят розничную продажу вейпов с 1 марта 2027 года

Депутаты законодательного собрания Камчатского края на сессии 27 ноября приняли закон о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T09:33+0300

2026-11-27T09:33+0300

2026-11-27T09:33+0300

общество

камчатский край

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вейпы

бизнес

камчатка

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - ПРАЙМ. Депутаты законодательного собрания Камчатского края на сессии 27 ноября приняли закон о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним - ограничения вступят в силу 1 марта 2027 года и будут действовать пять лет, до 1 марта 2032-го, сообщили в региональном парламенте. В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предоставляет регионам России право с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории сроком на пять лет - до 1 марта 2032 года. Целый ряд регионов уже принял соответствующие законы. "Закон принят, с 1 марта 2027 года он заработает, и на территории Камчатского края будет запрещена розничная продажа вейпов", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания Сергея Меркулова. Как пояснили в краевом парламенте, запрет распространяется на одноразовые и многоразовые вейпы и жидкости для них независимо от возраста покупателей. Право вводить такие ограничения регионам дал федеральный закон, принятый Госдумой в июне 2026 года. С инициативой проработать запрет к камчатскому парламенту обратилась первый зампред Госдумы Ирина Яровая. В заксобрание также неоднократно поступали обращения педагогов и родителей о доступности вейпов для подростков. За принятие закона высказались уполномоченный по правам ребенка в крае Инесса Койрович и региональный минздрав. Сообщается, что ответственность за нарушение запрета наступает по КоАП РФ: штрафы для граждан - от десяти тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч, для юридических лиц - от 90 тысяч до 120 тысяч. За продажу несовершеннолетним штрафы выше - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей для граждан, от 500 тысяч до 700 тысяч для должностных лиц и от 1,5 миллиона до двух миллионов для юридических лиц. Кроме того, с 1 марта 2027 года розничная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией лицензируется - нарушение запрета может обернуться аннулированием лицензии.

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общество , камчатский край, госдума, вейпы, бизнес, камчатка