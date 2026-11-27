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В Тюменской области запретят продажу вейпов с марта 2027 года
В Тюменской области запретят продажу вейпов с марта 2027 года - 27.11.2026, ПРАЙМ
В Тюменской области запретят продажу вейпов с марта 2027 года
Депутаты Тюменской областной думы приняли закон о запрете продажи вейпов в регионе, ограничение будет действовать с марта 2027 года, сообщил губернатор... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T11:15+0300
2026-11-27T11:15+0300
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бизнес
здоровье
вейпы
общество
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ТЮМЕНЬ, 27 ноя – ПРАЙМ. Депутаты Тюменской областной думы приняли закон о запрете продажи вейпов в регионе, ограничение будет действовать с марта 2027 года, сообщил губернатор Александр Моор. В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предоставляет регионам России право с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории сроком на 5 лет - до 1 марта 2032 года. Целый ряд регионов уже принял соответствующие законы. Закон Тюменской области "О запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина в Тюменской области" будет действовать с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. "Депутаты областной думы единогласно поддержали этот закон. Так мы отвечаем на запрос родителей: электронные системы для парения все чаще используют школьники. Тревогу за детей полностью разделяю. Историй, как вейпы калечат здоровье подростков, все больше – и мы не имеем права мириться с этим. Уже с 1 марта 2027 года вейпы исчезнут с полок магазинов региона", - сообщил Моор в своем канале на платформе "Макс".
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бизнес, здоровье, вейпы, общество
Бизнес, Здоровье, вейпы, Общество
ТЮМЕНЬ, 27 ноя – ПРАЙМ. Депутаты Тюменской областной думы приняли закон о запрете продажи вейпов в регионе, ограничение будет действовать с марта 2027 года, сообщил губернатор Александр Моор.
В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предоставляет регионам России право с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории сроком на 5 лет - до 1 марта 2032 года. Целый ряд регионов уже принял соответствующие законы.
Закон Тюменской области "О запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина в Тюменской области" будет действовать с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.
"Депутаты областной думы единогласно поддержали этот закон. Так мы отвечаем на запрос родителей: электронные системы для парения все чаще используют школьники. Тревогу за детей полностью разделяю. Историй, как вейпы калечат здоровье подростков, все больше – и мы не имеем права мириться с этим. Уже с 1 марта 2027 года вейпы исчезнут с полок магазинов региона", - сообщил Моор в своем канале на платформе "Макс".