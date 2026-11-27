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VK не планирует создавать своего отдельного ИИ-агента

VK не планирует создавать своего отдельного ИИ-агента - 27.11.2026, ПРАЙМ

VK не планирует создавать своего отдельного ИИ-агента

Компания VK не планирует создавать своего отдельного ИИ-агента, подобного "Алисе" от "Яндекса" или "ГигаЧата" от "Сбера", сообщил гендиректор VK Владимир... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T18:43+0300

2026-11-27T18:43+0300

2026-11-27T18:43+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Компания VK не планирует создавать своего отдельного ИИ-агента, подобного "Алисе" от "Яндекса" или "ГигаЧата" от "Сбера", сообщил гендиректор VK Владимир Кириенко. "Мы не планируем создавать отдельного агента, который будет позиционироваться на рынке с отдельным брендом. То есть, на рынке в России уже есть сильное позиционирование "Алисы", есть "ГигаЧат", - сказал он, выступая на сессии конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey). По его словам, компании выгоднее встраивать технологию в сервис, а не пытаться конкурировать за еще одного большого агента. "Наш основной принцип - партнерство, то есть если на рынке есть один-два сильных игрока, то мы лучше выстроим партнерское взаимодействие, чем пойдем третьим", - уточнил он. Кириенко отметил, что гонка за конкуренцию "съедает огромные капиталы у всех участников". "Поэтому кажется, что агент как сервис... будет. Это будет просто дефолтный сервис, как строчка поиска или рекомендации", - прокомментировал он. Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Участники обсуждают практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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