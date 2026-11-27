МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала плюсовую динамику. На момент составления материала индекс Московской биржи за неделю прибавил 0,9%, а индекс РТС поднялся на 1%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи торговался вблизи уровня 2375 пунктов.Российский рубль за неделю ослабел к доллару на 1%, котировки на внебиржевом рынке в пятницу находились вблизи уровня 81,98 рубля за доллар.Торговая неделя на российском рынке оказалась позитивной в основном за счёт роста в пятницу. Понедельник был довольно бодрым: индекс рос на фоне закрытия коротких позиций после волны продаж в конце предыдущей недели. Во вторник рынок снова упал на фоне усилившейся санкционной риторики Евросоюза. В среду индекс тестировал уровень 2300, однако затем отыграл потери и закрылся в положительной зоне на фоне ослабления рубля. В четверг рынок вновь снизился, потеряв чуть более 1% после заявлений замглавы российского МИД о будущем переговорного трека. В пятницу рынок поддержали растущие цены на нефть (Brent — 96 долларов) и ожидания, что "Газпром" порадует сильными цифрами в финансовой отчётности.ЛидерыСреди акций, входящих в индекс, а также портфелей фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги "Базиса" (BAZA, +7,25%). Основной рост состоялся в самом начале недели и был воодушевлён, вероятно, осмыслением сильных финансовых результатов компании за 9 месяцев 2026 года и ожиданиями не менее сильного четвёртого квартала.АутсайдерыЛидером по снижению цен за неделю оказались акции "ЛСР" (LSRG), потерявшие за неделю около 10,2% после того, как девелопер раскрыл планы провести делистинг с Московской биржи.Прогноз на следующую неделюНа следующей неделе мы ожидаем продолжения поиска уровня консолидации на рынке акций. Значимым для динамики рынка станет завершение периода отчётности компаний нефтегазового сектора, которое будет способствовать закреплению на уровне поддержки. Индекс Мосбиржи с большой долей вероятности будет торговаться выше уровня 2200 пунктов. Учитывая возможное позитивное влияние продолжения периода финансовой отчётности, индекс может продемонстрировать рост — до уровня не выше 2545.Автор: Александр Власенко, портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала плюсовую динамику. На момент составления материала индекс Московской биржи за неделю прибавил 0,9%, а индекс РТС поднялся на 1%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи торговался вблизи уровня 2375 пунктов.
Российский рубль за неделю ослабел к доллару на 1%, котировки на внебиржевом рынке в пятницу находились вблизи уровня 81,98 рубля за доллар.
Торговая неделя на российском рынке оказалась позитивной в основном за счёт роста в пятницу. Понедельник был довольно бодрым: индекс рос на фоне закрытия коротких позиций после волны продаж в конце предыдущей недели. Во вторник рынок снова упал на фоне усилившейся санкционной риторики Евросоюза. В среду индекс тестировал уровень 2300, однако затем отыграл потери и закрылся в положительной зоне на фоне ослабления рубля. В четверг рынок вновь снизился, потеряв чуть более 1% после заявлений замглавы российского МИД о будущем переговорного трека. В пятницу рынок поддержали растущие цены на нефть (Brent — 96 долларов) и ожидания, что "Газпром" порадует сильными цифрами в финансовой отчётности.
Лидеры
Среди акций, входящих в индекс, а также портфелей фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги "Базиса" (BAZA, +7,25%). Основной рост состоялся в самом начале недели и был воодушевлён, вероятно, осмыслением сильных финансовых результатов компании за 9 месяцев 2026 года и ожиданиями не менее сильного четвёртого квартала.
Аутсайдеры
Лидером по снижению цен за неделю оказались акции "ЛСР" (LSRG), потерявшие за неделю около 10,2% после того, как девелопер раскрыл планы провести делистинг с Московской биржи.
Прогноз на следующую неделю
На следующей неделе мы ожидаем продолжения поиска уровня консолидации на рынке акций. Значимым для динамики рынка станет завершение периода отчётности компаний нефтегазового сектора, которое будет способствовать закреплению на уровне поддержки. Индекс Мосбиржи с большой долей вероятности будет торговаться выше уровня 2200 пунктов. Учитывая возможное позитивное влияние продолжения периода финансовой отчётности, индекс может продемонстрировать рост — до уровня не выше 2545.
Автор: Александр Власенко, портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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