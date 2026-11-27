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Чекунков: Задел для проектов дата-центров на Дальнем Востоке сформирован
Чекунков: Задел для проектов дата-центров на Дальнем Востоке сформирован - 27.11.2026, ПРАЙМ
Чекунков: Задел для проектов дата-центров на Дальнем Востоке сформирован
Задел для проектов дата-центров на Дальнем Востоке уже сформирован, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T01:16+0300
2026-11-27T01:16+0300
2026-11-27T01:16+0300
россия
дальний восток
арктика
магаданская область
алексей чекунков
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Задел для проектов дата-центров на Дальнем Востоке уже сформирован, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
По словам министра, важным преимуществом размещения дата-центров на Дальнем Востоке и в Арктике является наличие большого ресурса газа, в первую очередь, для электроэнергии.
"Мы видим, у нас есть уже заявленные проекты по факту, по дата-центрам, и, например, в Магаданской области, есть в Приморском крае, есть в Бурятии, поэтому здесь задел уже сформирован", - сказал Чекунков журналистам.
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россия, дальний восток, арктика, магаданская область, алексей чекунков
РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Алексей Чекунков
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Задел для проектов дата-центров на Дальнем Востоке уже сформирован, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
По словам министра, важным преимуществом размещения дата-центров на Дальнем Востоке и в Арктике является наличие большого ресурса газа, в первую очередь, для электроэнергии.
"Мы видим, у нас есть уже заявленные проекты по факту, по дата-центрам, и, например, в Магаданской области, есть в Приморском крае, есть в Бурятии, поэтому здесь задел уже сформирован", - сказал Чекунков журналистам.