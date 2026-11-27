https://1prime.ru/20261127/vostok-875646092.html
На Дальнем Востоке и в Арктике ожидаются новые инвестпроекты в рамках ЕТОР
На Дальнем Востоке и в Арктике ожидаются новые инвестпроекты в рамках ЕТОР - 27.11.2026, ПРАЙМ
На Дальнем Востоке и в Арктике ожидаются новые инвестпроекты в рамках ЕТОР
Новые инвестпроекты в сфере импортозамещения и электроники, а также новые проекты с международными инвесторами, в частности из КНР, ожидаются на Дальнем Востоке | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T22:12+0300
2026-11-27T22:12+0300
2026-11-27T22:12+0300
россия
дальний восток
арктика
китай
алексей чекунков
владимир путин
минвостокразвития
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Новые инвестпроекты в сфере импортозамещения и электроники, а также новые проекты с международными инвесторами, в частности из КНР, ожидаются на Дальнем Востоке и в Арктике в рамках единой территории опережающего развития (ЕТОР) в 2027 году, сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Единая территория опережающего развития (ЕТОР) объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы Дальнего Востока и Арктики. Предполагается, что правовой режим ЕТОР будет действовать с 1 января 2027 года по 31 декабря 2100 года. Ранее в ноябре Чекунков сообщал, что Минвостокразвития ожидает рост инвестиционной активности на Дальнем Востоке и в Арктике с 2027 года благодаря введению в действие режима ЕТОР.
"Мы ожидаем новых проектов в сфере электроники, мы ожидаем новых проектов в сфере импортозамещения. Мы ожидаем новых проектов с международными инвесторами, в частности с инвесторами из Китайской Народной Республики. Например, сейчас на выходе у нас крупный проект по импортозамещению лифтового оборудования", - сказал Чекунков.
По словам министра, приоритет в новом законопроекте отдан сферам, которые диверсифицируют экономику от сырьевой направленности к новым высокопроизводительным отраслям.
"Это логистика, это глубокая переработка, это сельское хозяйство, это туризм, сфера услуг и высокие технологии", - сказал он.
Единая ТОР охватывает сухопутные территории и примыкающие к ним внутренние морские воды и территориальное море России, а также участки континентального шельфа.
В перечень территорий вошли 19 субъектов РФ: Бурятия, Карелия, Коми, Якутия, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Магаданская, Мурманская и Сахалинская области, Еврейская автономная область, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
Разработка нового режима велась по поручению президента России Владимира Путина. Работа над концепцией шла почти год.
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россия, дальний восток, арктика, китай, алексей чекунков, владимир путин, минвостокразвития
РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, КИТАЙ, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Минвостокразвития
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Новые инвестпроекты в сфере импортозамещения и электроники, а также новые проекты с международными инвесторами, в частности из КНР, ожидаются на Дальнем Востоке и в Арктике в рамках единой территории опережающего развития (ЕТОР) в 2027 году, сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Единая территория опережающего развития (ЕТОР) объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы Дальнего Востока и Арктики. Предполагается, что правовой режим ЕТОР будет действовать с 1 января 2027 года по 31 декабря 2100 года. Ранее в ноябре Чекунков сообщал, что Минвостокразвития ожидает рост инвестиционной активности на Дальнем Востоке и в Арктике с 2027 года благодаря введению в действие режима ЕТОР.
"Мы ожидаем новых проектов в сфере электроники, мы ожидаем новых проектов в сфере импортозамещения. Мы ожидаем новых проектов с международными инвесторами, в частности с инвесторами из Китайской Народной Республики. Например, сейчас на выходе у нас крупный проект по импортозамещению лифтового оборудования", - сказал Чекунков.
По словам министра, приоритет в новом законопроекте отдан сферам, которые диверсифицируют экономику от сырьевой направленности к новым высокопроизводительным отраслям.
"Это логистика, это глубокая переработка, это сельское хозяйство, это туризм, сфера услуг и высокие технологии", - сказал он.
Единая ТОР охватывает сухопутные территории и примыкающие к ним внутренние морские воды и территориальное море России, а также участки континентального шельфа.
В перечень территорий вошли 19 субъектов РФ: Бурятия, Карелия, Коми, Якутия, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Магаданская, Мурманская и Сахалинская области, Еврейская автономная область, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
Разработка нового режима велась по поручению президента России Владимира Путина. Работа над концепцией шла почти год.