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ВТБ запустил операции с криптовалютами для квалифицированных инвесторов
ВТБ запустил операции с криптовалютами для квалифицированных инвесторов - 27.11.2026, ПРАЙМ
ВТБ запустил операции с криптовалютами для квалифицированных инвесторов
Клиенты брокера ВТБ, являющиеся квалифицированными инвесторами, с пятницы получают возможность совершать операции с криптовалютами в приложении "ВТБ Мои... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T09:46+0300
2026-11-27T09:46+0300
2026-11-27T09:46+0300
финансы
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науфор
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Клиенты брокера ВТБ, являющиеся квалифицированными инвесторами, с пятницы получают возможность совершать операции с криптовалютами в приложении "ВТБ Мои Инвестиции", следует из сообщения брокера.
"С 27 ноября клиенты брокера ВТБ получают возможность совершать операции с криптовалютами в приложении "ВТБ Мои Инвестиции". На первом этапе сделки будут внебиржевыми", - сообщает компания.
Покупку, хранение и учет приобретенных активов обеспечивает ВТБ в российской инфраструктуре. Для проведения операций в дополнение к текущему брокерскому счету будет необходимо открыть специальный цифровой счет в цифровом депозитарии ВТБ, на котором и будут храниться криптоактивы, поясняет компания.
"В нашей модели для доступа к криптовалютам потребуются статус квалифицированного инвестора и прохождение специального тестирования. Тестирование появится в нашем приложении 27 ноября, а процесс будет устроен аналогично уже существующему тестированию по другим инструментам", - говорит руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.
В четверг ЦБ РФ утвердил базовый стандарт обязательного тестирования инвесторов перед покупкой криптовалюты. Регулирующая ассоциация НАУФОР направит брокерам перечень вопросов с указанием правильных ответов в течение трех дней после утверждения, отмечает "ВТБ Мои Инвестиции".
"На старте сосредоточимся на покупке и продаже криптовалют, затем будем внедрять дополнительные сервисы по мере развития регулирования", - добавил Яцков.
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финансы, банки, втб, науфор
Финансы, Банки, ВТБ, НАУФОР
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Клиенты брокера ВТБ, являющиеся квалифицированными инвесторами, с пятницы получают возможность совершать операции с криптовалютами в приложении "ВТБ Мои Инвестиции", следует из сообщения брокера.
"С 27 ноября клиенты брокера ВТБ получают возможность совершать операции с криптовалютами в приложении "ВТБ Мои Инвестиции". На первом этапе сделки будут внебиржевыми", - сообщает компания.
Покупку, хранение и учет приобретенных активов обеспечивает ВТБ в российской инфраструктуре. Для проведения операций в дополнение к текущему брокерскому счету будет необходимо открыть специальный цифровой счет в цифровом депозитарии ВТБ, на котором и будут храниться криптоактивы, поясняет компания.
"В нашей модели для доступа к криптовалютам потребуются статус квалифицированного инвестора и прохождение специального тестирования. Тестирование появится в нашем приложении 27 ноября, а процесс будет устроен аналогично уже существующему тестированию по другим инструментам", - говорит руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.
В четверг ЦБ РФ утвердил базовый стандарт обязательного тестирования инвесторов перед покупкой криптовалюты. Регулирующая ассоциация НАУФОР направит брокерам перечень вопросов с указанием правильных ответов в течение трех дней после утверждения, отмечает "ВТБ Мои Инвестиции".
"На старте сосредоточимся на покупке и продаже криптовалют, затем будем внедрять дополнительные сервисы по мере развития регулирования", - добавил Яцков.