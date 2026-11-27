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ВТБ запустил операции с криптовалютами для квалифицированных инвесторов

ВТБ запустил операции с криптовалютами для квалифицированных инвесторов - 27.11.2026, ПРАЙМ

ВТБ запустил операции с криптовалютами для квалифицированных инвесторов

Клиенты брокера ВТБ, являющиеся квалифицированными инвесторами, с пятницы получают возможность совершать операции с криптовалютами в приложении "ВТБ Мои... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T09:46+0300

2026-11-27T09:46+0300

2026-11-27T09:46+0300

финансы

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Клиенты брокера ВТБ, являющиеся квалифицированными инвесторами, с пятницы получают возможность совершать операции с криптовалютами в приложении "ВТБ Мои Инвестиции", следует из сообщения брокера. "С 27 ноября клиенты брокера ВТБ получают возможность совершать операции с криптовалютами в приложении "ВТБ Мои Инвестиции". На первом этапе сделки будут внебиржевыми", - сообщает компания. Покупку, хранение и учет приобретенных активов обеспечивает ВТБ в российской инфраструктуре. Для проведения операций в дополнение к текущему брокерскому счету будет необходимо открыть специальный цифровой счет в цифровом депозитарии ВТБ, на котором и будут храниться криптоактивы, поясняет компания. "В нашей модели для доступа к криптовалютам потребуются статус квалифицированного инвестора и прохождение специального тестирования. Тестирование появится в нашем приложении 27 ноября, а процесс будет устроен аналогично уже существующему тестированию по другим инструментам", - говорит руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков. В четверг ЦБ РФ утвердил базовый стандарт обязательного тестирования инвесторов перед покупкой криптовалюты. Регулирующая ассоциация НАУФОР направит брокерам перечень вопросов с указанием правильных ответов в течение трех дней после утверждения, отмечает "ВТБ Мои Инвестиции". "На старте сосредоточимся на покупке и продаже криптовалют, затем будем внедрять дополнительные сервисы по мере развития регулирования", - добавил Яцков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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