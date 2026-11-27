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ВТБ ожидает небольшого ослабления рубля под конец 2026 года

ВТБ ожидает небольшого ослабления рубля под конец 2026 года - 27.11.2026, ПРАЙМ

ВТБ ожидает небольшого ослабления рубля под конец 2026 года

Курс рубля под конец этого года снизится до 84-85 рублей за доллар, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. | 27.11.2026, ПРАЙМ

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Курс рубля под конец этого года снизится до 84-85 рублей за доллар, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. "Мы видели исторически, что рубль немного ослабляется в декабре. Поэтому если сейчас курс около 82, то мы ожидаем его небольшого ослабления до конца года. Если вы хотите от меня какое-то цифровое отображение, пусть будет 84-85 рублей за доллар", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, каким будет курс доллара на конец 2026 года. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 0,3 копейки, до 12,3184 рубля, доллара - снизился на 18,65 копейки, до 82,1265 рубля, евро - на 43,44 копейки, до 89,8053 рубля. Банк России планирует расширить охват данных при расчете курсов валют к рублю, сообщал в среду регулятор.

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