https://1prime.ru/20261127/vtb-875617234.html
ВТБ подтвердил цель достичь 600 миллиардов рублей чистой прибыли по МСФО
ВТБ подтвердил цель достичь 600 миллиардов рублей чистой прибыли по МСФО - 27.11.2026, ПРАЙМ
ВТБ подтвердил цель достичь 600 миллиардов рублей чистой прибыли по МСФО
ВТБ подтверждает цель достичь в 600 миллиардов рублей чистой прибыли по МСФО по итогам года, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T10:17+0300
2026-11-27T10:17+0300
2026-11-27T10:17+0300
финансы
россия
втб
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875617234.jpg?1795763823
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. ВТБ подтверждает цель достичь в 600 миллиардов рублей чистой прибыли по МСФО по итогам года, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
Начиная с результатов по итогам первых трех кварталов, продолжается тренд превышения прибыли и прошлого, и позапрошлого года, отметил он.
"Мы оптимистично подтверждаем еще раз "таргет": стремимся к 600 миллиардам по итогам года", - подчеркнул Пьянов.
Группа ВТБ по итогам января-октября заработала 451,1 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО, на 10,8% превысив результат аналогичного периода прошлого года, при рентабельности капитала 18,9%. В том числе в октябре чистая прибыль составила 43,6 миллиарда рублей, увеличившись на 65,2% год к году.
"В принципе, 451 миллиард рублей по итогам 10 месяцев - это подтверждение моих предыдущих слов, что мы вышли на позитивное превышение в год к году чистой прибыли... По итогам ноября мы, скорее всего, превысим 500 миллиардов чистой прибыли", - также сказал он.
Пьянов добавил, что декабрь определит истинное положение по итогам года, а результат банков очень часто имеет сезонность и эта сезонность сконцентрирована в четвертом квартале.
"У нас есть планы отдельных сделок, которые будут завершаться в декабре. Я бы пока не называл бы их конкретно... В декабре происходят некоторые "чудеса" всегда у всех, поэтому у нас тоже - каждую субботу и воскресенье декабря будем открывать створку календаря с дополнительной прибылью", - также отметил он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, втб
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. ВТБ подтверждает цель достичь в 600 миллиардов рублей чистой прибыли по МСФО по итогам года, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
Начиная с результатов по итогам первых трех кварталов, продолжается тренд превышения прибыли и прошлого, и позапрошлого года, отметил он.
"Мы оптимистично подтверждаем еще раз "таргет": стремимся к 600 миллиардам по итогам года", - подчеркнул Пьянов.
Группа ВТБ по итогам января-октября заработала 451,1 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО, на 10,8% превысив результат аналогичного периода прошлого года, при рентабельности капитала 18,9%. В том числе в октябре чистая прибыль составила 43,6 миллиарда рублей, увеличившись на 65,2% год к году.
"В принципе, 451 миллиард рублей по итогам 10 месяцев - это подтверждение моих предыдущих слов, что мы вышли на позитивное превышение в год к году чистой прибыли... По итогам ноября мы, скорее всего, превысим 500 миллиардов чистой прибыли", - также сказал он.
Пьянов добавил, что декабрь определит истинное положение по итогам года, а результат банков очень часто имеет сезонность и эта сезонность сконцентрирована в четвертом квартале.
"У нас есть планы отдельных сделок, которые будут завершаться в декабре. Я бы пока не называл бы их конкретно... В декабре происходят некоторые "чудеса" всегда у всех, поэтому у нас тоже - каждую субботу и воскресенье декабря будем открывать створку календаря с дополнительной прибылью", - также отметил он.