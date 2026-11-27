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ВТБ подтвердил цель достичь 600 миллиардов рублей чистой прибыли по МСФО

ВТБ подтвердил цель достичь 600 миллиардов рублей чистой прибыли по МСФО - 27.11.2026, ПРАЙМ

ВТБ подтвердил цель достичь 600 миллиардов рублей чистой прибыли по МСФО

ВТБ подтверждает цель достичь в 600 миллиардов рублей чистой прибыли по МСФО по итогам года, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T10:17+0300

2026-11-27T10:17+0300

2026-11-27T10:17+0300

финансы

россия

втб

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. ВТБ подтверждает цель достичь в 600 миллиардов рублей чистой прибыли по МСФО по итогам года, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов. Начиная с результатов по итогам первых трех кварталов, продолжается тренд превышения прибыли и прошлого, и позапрошлого года, отметил он. "Мы оптимистично подтверждаем еще раз "таргет": стремимся к 600 миллиардам по итогам года", - подчеркнул Пьянов. Группа ВТБ по итогам января-октября заработала 451,1 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО, на 10,8% превысив результат аналогичного периода прошлого года, при рентабельности капитала 18,9%. В том числе в октябре чистая прибыль составила 43,6 миллиарда рублей, увеличившись на 65,2% год к году. "В принципе, 451 миллиард рублей по итогам 10 месяцев - это подтверждение моих предыдущих слов, что мы вышли на позитивное превышение в год к году чистой прибыли... По итогам ноября мы, скорее всего, превысим 500 миллиардов чистой прибыли", - также сказал он. Пьянов добавил, что декабрь определит истинное положение по итогам года, а результат банков очень часто имеет сезонность и эта сезонность сконцентрирована в четвертом квартале. "У нас есть планы отдельных сделок, которые будут завершаться в декабре. Я бы пока не называл бы их конкретно... В декабре происходят некоторые "чудеса" всегда у всех, поэтому у нас тоже - каждую субботу и воскресенье декабря будем открывать створку календаря с дополнительной прибылью", - также отметил он.

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финансы, россия, втб