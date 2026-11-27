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Группа ВТБ сократила кредитование физлиц на 5,4%
Группа ВТБ сократила кредитование физлиц на 5,4% - 27.11.2026, ПРАЙМ
Группа ВТБ сократила кредитование физлиц на 5,4%
Группа ВТБ в январе-октябре сократила кредитование физлиц на 5,4%, юрлиц - увеличила на 12,6%, говорится в отчете банка. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T10:17+0300
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2026-11-27T10:19+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Группа ВТБ в январе-октябре сократила кредитование физлиц на 5,4%, юрлиц - увеличила на 12,6%, говорится в отчете банка. "Кредиты юридическим лицам составили 19,4 триллиона рублей, увеличившись на 1,2% в октябре (без учета эффекта валютной переоценки рост составил 1,9%) и увеличившись на 12,6% с начала 2026 года (без учета эффекта валютной переоценки рост составил 11,6%). Кредиты физическим лицам уменьшились на 0,4% в октябре и на 5,4% с начала 2026 года, портфель розничных кредитов по состоянию на 31 октября 2026 года составил 6,9 триллиона рублей", - говорится в сообщении. Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 26,3 триллиона рублей, увеличившись в октябре на 0,8% (без учета эффекта валютной переоценки рост составил 1,3%) и увеличившись на 7,2% с начала 2026 года (без учета эффекта валютной переоценки рост составил 6,5%), говорится в отчете. Также сообщается, что суммарный объем средств клиентов по состоянию на 31 октября 2026 года составил 28,2 триллиона рублей, снизившись на 0,7% в октябре (без учета эффекта валютной переоценки снижение составило 0,1%) и увеличившись на 1,1% с начала 2026 года (без учета эффекта валютной переоценки рост составил 0,3%).
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банки, финансы, втб
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Группа ВТБ в январе-октябре сократила кредитование физлиц на 5,4%, юрлиц - увеличила на 12,6%, говорится в отчете банка.
"Кредиты юридическим лицам составили 19,4 триллиона рублей, увеличившись на 1,2% в октябре (без учета эффекта валютной переоценки рост составил 1,9%) и увеличившись на 12,6% с начала 2026 года (без учета эффекта валютной переоценки рост составил 11,6%). Кредиты физическим лицам уменьшились на 0,4% в октябре и на 5,4% с начала 2026 года, портфель розничных кредитов по состоянию на 31 октября 2026 года составил 6,9 триллиона рублей", - говорится в сообщении.
Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 26,3 триллиона рублей, увеличившись в октябре на 0,8% (без учета эффекта валютной переоценки рост составил 1,3%) и увеличившись на 7,2% с начала 2026 года (без учета эффекта валютной переоценки рост составил 6,5%), говорится в отчете.
Также сообщается, что суммарный объем средств клиентов по состоянию на 31 октября 2026 года составил 28,2 триллиона рублей, снизившись на 0,7% в октябре (без учета эффекта валютной переоценки снижение составило 0,1%) и увеличившись на 1,1% с начала 2026 года (без учета эффекта валютной переоценки рост составил 0,3%).