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В ВТБ прокомментировали покупку доли в НСПК

В ВТБ прокомментировали покупку доли в НСПК - 27.11.2026, ПРАЙМ

В ВТБ прокомментировали покупку доли в НСПК

ВТБ не может разглашать шаги, которые предпринимает ЦБ РФ по продаже доли НСПК, но не исключено, что банк согласится на основные условия регулятора, сообщил... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T10:17+0300

2026-11-27T10:17+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. ВТБ не может разглашать шаги, которые предпринимает ЦБ РФ по продаже доли НСПК, но не исключено, что банк согласится на основные условия регулятора, сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. В сентябре глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк заинтересован в приобретении 5% Национальной системы платежных карт (НСПК). "Мы не можем разглашать шаги, которые предпринимает регулятор по этому вопросу. Полагаю, что мы согласимся на основные условия регулятора", - сказал Пьянов, отвечая на вопрос, начались ли переговоры по покупке 5%-ой доли в НСПК. В сентябре глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в октябре Банк России рассчитывает начать консультации с потенциальными покупателями доли в НСПК. При этом регулятор не намерен продавать более 5% акций оператора "в одни руки".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, россия, андрей костин, эльвира набиуллина, втб, нспк, банк россии