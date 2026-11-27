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ВТБ постарается завершить допэмиссию и приобретение доли в RWB до конца года
ВТБ постарается завершить допэмиссию и приобретение доли в RWB до конца года - 27.11.2026, ПРАЙМ
ВТБ постарается завершить допэмиссию и приобретение доли в RWB до конца года
ВТБ будет стараться завершить допэмиссию и приобретение доли в активах группы RWB до конца года, рассказал журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T10:56+0300
2026-11-27T10:56+0300
2026-11-27T10:59+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. ВТБ будет стараться завершить допэмиссию и приобретение доли в активах группы RWB до конца года, рассказал журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. ВТБ намерен приобрести 5% в "WB Банке" с возможностью увеличения доли. Для этих целей банк планирует допэмиссию до 49% акций, при этом доля государства должна остаться выше 50%. Цена размещения одной акции ВТБ в рамках допэмиссии составит 87 рублей, привлеченные средства будут использоваться для финансирования партнерства с группой RWB и развития основного бизнеса. "В целом мы будем стараться до конца года завершить и процедуру дополнительной эмиссии, и приобретение доли в финтех-активах группы RWB. Планы по развитию стратегического партнерства остались прежними. Никаких изменений не планируется ни в составе якорных инвесторов, ни в цене, ни в ожидаемой сумме привлечения", - сказал Пьянов. Он также напомнил, что ВТБ запустил процедуру преимущественного права, которая завершится 30 ноября. "Еще какое-то время уйдет на обработку заявок, поэтому результаты реализации преимущественного права мы сможем дать через два-три дня... На текущий момент все еще остаются некоторые нюансы, которые мы надеемся устранить к завершению процедуры реализации преимущественного права", - пояснил зампред. Пьянов добавил, что ключевым моментом будет запуск размещения. Размещение будет сигналом того, что стороны достигли всеобъемлющего соглашения. А между объявлением результатов реализации преимущественного права и запуском размещения вероятно будет временной промежуток, также отметил Пьянов. Окончательная сумма размещения будет известна после завершения размещения, добавил он. "Разница между ценой размещения и сегодняшней ценой акции на бирже большая, поэтому мы не ожидаем широкого участия розничных инвесторов. Объем станет известен после размещения, мы ориентируемся на 300-400 миллиардов рублей", - напомнил он. Изначально допэмиссия планировалась на август, затем сроки сделки сдвинулись на сентябрь, затем на октябрь.
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рынок, финансы, банки, втб
Рынок, Финансы, Банки, ВТБ
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. ВТБ будет стараться завершить допэмиссию и приобретение доли в активах группы RWB до конца года, рассказал журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
ВТБ намерен приобрести 5% в "WB Банке" с возможностью увеличения доли. Для этих целей банк планирует допэмиссию до 49% акций, при этом доля государства должна остаться выше 50%. Цена размещения одной акции ВТБ в рамках допэмиссии составит 87 рублей, привлеченные средства будут использоваться для финансирования партнерства с группой RWB и развития основного бизнеса.
"В целом мы будем стараться до конца года завершить и процедуру дополнительной эмиссии, и приобретение доли в финтех-активах группы RWB. Планы по развитию стратегического партнерства остались прежними. Никаких изменений не планируется ни в составе якорных инвесторов, ни в цене, ни в ожидаемой сумме привлечения", - сказал Пьянов.
Он также напомнил, что ВТБ запустил процедуру преимущественного права, которая завершится 30 ноября.
"Еще какое-то время уйдет на обработку заявок, поэтому результаты реализации преимущественного права мы сможем дать через два-три дня... На текущий момент все еще остаются некоторые нюансы, которые мы надеемся устранить к завершению процедуры реализации преимущественного права", - пояснил зампред.
Пьянов добавил, что ключевым моментом будет запуск размещения. Размещение будет сигналом того, что стороны достигли всеобъемлющего соглашения. А между объявлением результатов реализации преимущественного права и запуском размещения вероятно будет временной промежуток, также отметил Пьянов.
Окончательная сумма размещения будет известна после завершения размещения, добавил он.
"Разница между ценой размещения и сегодняшней ценой акции на бирже большая, поэтому мы не ожидаем широкого участия розничных инвесторов. Объем станет известен после размещения, мы ориентируемся на 300-400 миллиардов рублей", - напомнил он.
Изначально допэмиссия планировалась на август, затем сроки сделки сдвинулись на сентябрь, затем на октябрь.