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Пьянов: реструктуризация долга "Самолета" не принесет ВТБ негативных последствий

Пьянов: реструктуризация долга "Самолета" не принесет ВТБ негативных последствий - 27.11.2026, ПРАЙМ

Пьянов: реструктуризация долга "Самолета" не принесет ВТБ негативных последствий

Дополнительных негативных последствий реструктуризация долга девелопера "Самолет" для ВТБ как кредитора не принесет, заявил журналистам первый зампред банка... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T11:39+0300

2026-11-27T11:39+0300

2026-11-27T11:41+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Дополнительных негативных последствий реструктуризация долга девелопера "Самолет" для ВТБ как кредитора не принесет, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов. В октябре Пьянов говорил, что способ финансового оздоровления "Самолета" будет заключаться в нахождении сроков реструктуризации существующего долга, а конвертация долга в акции маловероятна. "Ожидаем, что дополнительного негатива комплекс мер по реструктуризации для нас, как кредитора, не принесет. Они призваны восстановить стабильное финансовое положение заемщика и сохранить уверенность в реализации запланированных проектов. Резервы, которые уже созданы по группе компаний "Самолет", в результате этой реструктуризации, по нашему мнению, не увеличатся", - сказал он в пятницу. Пьянов также добавил, что принципиальных изменений в ситуации с девелопером не произошло. "Мы ожидаем, что кредиторы после всех необходимых действий договорятся о реструктуризации корпоративного долга "Самолета" с более комфортными для заемщика сроками уплаты процентов и тела долга", - также отметил он. Объявление деталей оздоровления – вопрос будущего, добавил Пьянов. "Мы рассчитываем, что их после окончательного согласования между кредиторами объявит сам девелопер совместно с крупнейшим кредитором ГК "Самолет", который взял на себя ведущую роль в разработке программы финансового оздоровления девелопера", - подытожил он. "Самолет" – один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания основана в 2012 году. По данным портала ЕРЗ, по состоянию на 1 ноября портфель текущего строительства жилья застройщика оценивается почти в 4,5 миллиона квадратных метров (225 многоквартирных домов и четыре дома с апартаментами), однако 35% из них возводятся с переносом сроков завершения проекта. Рейтинговые агентства указывают на рост долговой нагрузки девелопера и ослабление показателей обслуживания долга, снижение показателей рентабельности и структуры фондирования.

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