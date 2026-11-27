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ВТБ спрогнозировал объем привлеченных средств в России по ПДС к концу года
ВТБ спрогнозировал объем привлеченных средств в России по ПДС к концу года - 27.11.2026, ПРАЙМ
ВТБ спрогнозировал объем привлеченных средств в России по ПДС к концу года
Общая сумма привлеченных средств в стране по программе долгосрочных сбережений (ПДС) достигнет 1,3 триллиона рублей к концу года, прогнозирует ВТБ в преддверии... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T14:13+0300
2026-11-27T14:13+0300
2026-11-27T14:13+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Общая сумма привлеченных средств в стране по программе долгосрочных сбережений (ПДС) достигнет 1,3 триллиона рублей к концу года, прогнозирует ВТБ в преддверии 17-го инвестиционного форума банка "Россия зовет!".
"К концу 2026 года количество заключенных россиянами договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС) может превысить 17 миллионов, а объем привлеченных денег в систему составит 1,3 триллиона рублей", - говорится в сообщении.
ПДС действует в России с 1 января 2024 года. Она предполагает налоговые льготы. Кроме того, уже прошло первое чтение законопроекта об автоматической конвертации в нее с 1 марта будущего года пенсионных накоплений граждан.
Что же касается самого банка, то с начала года число людей, выбравших негосударственный пенсионный фонд (НПФ) ВТБ для формирования долгосрочных сбережений, выросло в полтора раза и к началу ноября достигло 2 миллионов человек, а средства на их счетах превысили 210 миллиардов рублей, указывает ВТБ.
С начала же текущего года, за январь-октябрь, клиенты внесли туда 69 миллиардов рублей – на 35% больше, чем в прошлом году.
Как и годом ранее, наибольшая доля клиентов НПФ ВТБ, участвующих в ПДС, проживает в Центральном (31%), Сибирском (17%) и Приволжском федеральных округах (17%). Жители этих макрорегионов активнее всего делают взносы: 43,2 миллиарда рублей на счетах клиентов из ЦФО, 18,6 миллиарда рублей – СФО, 17 миллиардов рублей – ПФО, уточняет ВТБ.
Большинство вкладчиков – от 45 лет и старше (более 85%), сообщает банк. На женщин приходится 65% договоров, на мужчин – 35%. При этом среди тех, кто регулярно пополняет договоры, мужчины активней участвуют в программе: их средний счет выше на 13% и составляет почти 150 тысяч рублей. Также они делают взносы чаще: например, в текущем году мужчины пополняли свои счета в среднем четыре раза за полгода, у женщин – три пополнения в среднем.
"За менее чем три года система долгосрочных сбережений получила колоссальное развитие... Есть запрос на формирование личных сбережений "вдолгую", – комментирует заместитель генерального директора НПФ ВТБ Анна Пролиско.
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финансы, банки, втб, пдс, нпф
Финансы, Банки, ВТБ, ПДС, НПФ
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Общая сумма привлеченных средств в стране по программе долгосрочных сбережений (ПДС) достигнет 1,3 триллиона рублей к концу года, прогнозирует ВТБ в преддверии 17-го инвестиционного форума банка "Россия зовет!".
"К концу 2026 года количество заключенных россиянами договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС) может превысить 17 миллионов, а объем привлеченных денег в систему составит 1,3 триллиона рублей", - говорится в сообщении.
ПДС действует в России с 1 января 2024 года. Она предполагает налоговые льготы. Кроме того, уже прошло первое чтение законопроекта об автоматической конвертации в нее с 1 марта будущего года пенсионных накоплений граждан.
Что же касается самого банка, то с начала года число людей, выбравших негосударственный пенсионный фонд (НПФ) ВТБ для формирования долгосрочных сбережений, выросло в полтора раза и к началу ноября достигло 2 миллионов человек, а средства на их счетах превысили 210 миллиардов рублей, указывает ВТБ.
С начала же текущего года, за январь-октябрь, клиенты внесли туда 69 миллиардов рублей – на 35% больше, чем в прошлом году.
Как и годом ранее, наибольшая доля клиентов НПФ ВТБ, участвующих в ПДС, проживает в Центральном (31%), Сибирском (17%) и Приволжском федеральных округах (17%). Жители этих макрорегионов активнее всего делают взносы: 43,2 миллиарда рублей на счетах клиентов из ЦФО, 18,6 миллиарда рублей – СФО, 17 миллиардов рублей – ПФО, уточняет ВТБ.
Большинство вкладчиков – от 45 лет и старше (более 85%), сообщает банк. На женщин приходится 65% договоров, на мужчин – 35%. При этом среди тех, кто регулярно пополняет договоры, мужчины активней участвуют в программе: их средний счет выше на 13% и составляет почти 150 тысяч рублей. Также они делают взносы чаще: например, в текущем году мужчины пополняли свои счета в среднем четыре раза за полгода, у женщин – три пополнения в среднем.
"За менее чем три года система долгосрочных сбережений получила колоссальное развитие... Есть запрос на формирование личных сбережений "вдолгую", – комментирует заместитель генерального директора НПФ ВТБ Анна Пролиско.