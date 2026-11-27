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ВВП Франции в III квартале сократился на 0,2%
ВВП Франции в III квартале сократился на 0,2% - 27.11.2026, ПРАЙМ
ВВП Франции в III квартале сократился на 0,2%
Экономика Франции в третьем квартале, по окончательной оценке, сократилась на 0,2% в квартальном выражении, говорится в сообщении Национального института... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T11:30+0300
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мировая экономика
франция
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Экономика Франции в третьем квартале, по окончательной оценке, сократилась на 0,2% в квартальном выражении, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee).
Предварительная оценка предполагала снижение лишь на 0,1%.
Экспорт за квартал снизился на 1,6%, а не на 1,7%, как ожидалось раннее, а импорт - вырос на 0,1%, что совпадает с первой оценкой, уточняет Insee.
Во втором квартале ВВП оставался стабилен к первому, а в первом квартале было зафиксировано квартальное снижение на 0,2%.
Таким образом, в последний раз квартальный рост ВВП страны наблюдался в четвертом квартале прошлого года - на 0,2%, следует из данных Insee.
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мировая экономика, франция
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Экономика Франции в третьем квартале, по окончательной оценке, сократилась на 0,2% в квартальном выражении, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee).
Предварительная оценка предполагала снижение лишь на 0,1%.
Экспорт за квартал снизился на 1,6%, а не на 1,7%, как ожидалось раннее, а импорт - вырос на 0,1%, что совпадает с первой оценкой, уточняет Insee.
Во втором квартале ВВП оставался стабилен к первому, а в первом квартале было зафиксировано квартальное снижение на 0,2%.
Таким образом, в последний раз квартальный рост ВВП страны наблюдался в четвертом квартале прошлого года - на 0,2%, следует из данных Insee.