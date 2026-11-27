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Выработка электроэнергии из ВИЭ в России за девять месяцев выросла на 9%
Выработка электроэнергии из ВИЭ в России за девять месяцев выросла на 9% - 27.11.2026, ПРАЙМ
Выработка электроэнергии из ВИЭ в России за девять месяцев выросла на 9%
Выработка электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России по итогам января-сентября текущего года увеличилась примерно на 9% в годовом... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T15:42+0300
2026-11-27T15:42+0300
2026-11-27T15:42+0300
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875635355.jpg?1795783367
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России по итогам января-сентября текущего года увеличилась примерно на 9% в годовом выражении, или на 1 миллиард кВт.ч, следует из данных информационного обзора Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).
"Объем выработки электроэнергии всеми объектами ВИЭ-генерации в России на 01.10.2026 составил 11,7 миллиарда кВт.ч", - говорится в сообщении.
В прошлых обзорах АРВЭ указывалось, что объем выработки электроэнергии всеми объектами такой генерации в России по состоянию на 1 октября прошлого года составил 10,7 миллиарда кВт.ч. Таким образом, показатель вырос примерно на 9,3%.
При этом совокупная установленная мощность ВИЭ в энергосистеме РФ за тот же период составила 7,61 ГВт, что на 14,1% выше, чем за аналогичный период годом ранее.
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россия
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России по итогам января-сентября текущего года увеличилась примерно на 9% в годовом выражении, или на 1 миллиард кВт.ч, следует из данных информационного обзора Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).
"Объем выработки электроэнергии всеми объектами ВИЭ-генерации в России на 01.10.2026 составил 11,7 миллиарда кВт.ч", - говорится в сообщении.
В прошлых обзорах АРВЭ указывалось, что объем выработки электроэнергии всеми объектами такой генерации в России по состоянию на 1 октября прошлого года составил 10,7 миллиарда кВт.ч. Таким образом, показатель вырос примерно на 9,3%.
При этом совокупная установленная мощность ВИЭ в энергосистеме РФ за тот же период составила 7,61 ГВт, что на 14,1% выше, чем за аналогичный период годом ранее.