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Выработка электроэнергии из ВИЭ в России за девять месяцев выросла на 9%

Выработка электроэнергии из ВИЭ в России за девять месяцев выросла на 9% - 27.11.2026, ПРАЙМ

Выработка электроэнергии из ВИЭ в России за девять месяцев выросла на 9%

Выработка электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России по итогам января-сентября текущего года увеличилась примерно на 9% в годовом... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T15:42+0300

2026-11-27T15:42+0300

2026-11-27T15:42+0300

россия

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России по итогам января-сентября текущего года увеличилась примерно на 9% в годовом выражении, или на 1 миллиард кВт.ч, следует из данных информационного обзора Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). "Объем выработки электроэнергии всеми объектами ВИЭ-генерации в России на 01.10.2026 составил 11,7 миллиарда кВт.ч", - говорится в сообщении. В прошлых обзорах АРВЭ указывалось, что объем выработки электроэнергии всеми объектами такой генерации в России по состоянию на 1 октября прошлого года составил 10,7 миллиарда кВт.ч. Таким образом, показатель вырос примерно на 9,3%. При этом совокупная установленная мощность ВИЭ в энергосистеме РФ за тот же период составила 7,61 ГВт, что на 14,1% выше, чем за аналогичный период годом ранее.

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