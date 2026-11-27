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Рыбопромысловая компания на Камчатке выплатит два миллиона рублей за дачу взятки

Рыбопромысловая компания на Камчатке выплатит два миллиона рублей за дачу взятки - 27.11.2026, ПРАЙМ

Рыбопромысловая компания на Камчатке выплатит два миллиона рублей за дачу взятки

Рыбопромысловая компания на Камчатке выплатит два миллиона рублей в качестве штрафа за дачу взятки, сообщила Генпрокуратура РФ. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T09:28+0300

2026-11-27T09:28+0300

2026-11-27T09:28+0300

общество

россия

камчатка

взятки

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Рыбопромысловая компания на Камчатке выплатит два миллиона рублей в качестве штрафа за дачу взятки, сообщила Генпрокуратура РФ. По данным ведомства, в 2023 году представитель рыбодобывающей организации передал должностному лицу отделения Дальневосточного филиала ФАУ "Российский морской регистр судоходства" на Камчатке 600 тысяч рублей. Уточняется, что деньги были переданы за ускоренное и беспрепятственное освидетельствование морских судов компании. "Транспортный прокурор возбудил в отношении фирмы два дела об административном правонарушении по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам их рассмотрения организации назначено наказание в виде штрафа в общей сумме два миллиона рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении фигурантов ранее были постановлены обвинительные приговоры.

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общество , россия, камчатка, взятки