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Рыбопромысловая компания на Камчатке выплатит два миллиона рублей за дачу взятки
Рыбопромысловая компания на Камчатке выплатит два миллиона рублей за дачу взятки - 27.11.2026, ПРАЙМ
Рыбопромысловая компания на Камчатке выплатит два миллиона рублей за дачу взятки
Рыбопромысловая компания на Камчатке выплатит два миллиона рублей в качестве штрафа за дачу взятки, сообщила Генпрокуратура РФ. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T09:28+0300
2026-11-27T09:28+0300
2026-11-27T09:28+0300
общество
россия
камчатка
взятки
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Рыбопромысловая компания на Камчатке выплатит два миллиона рублей в качестве штрафа за дачу взятки, сообщила Генпрокуратура РФ. По данным ведомства, в 2023 году представитель рыбодобывающей организации передал должностному лицу отделения Дальневосточного филиала ФАУ "Российский морской регистр судоходства" на Камчатке 600 тысяч рублей. Уточняется, что деньги были переданы за ускоренное и беспрепятственное освидетельствование морских судов компании. "Транспортный прокурор возбудил в отношении фирмы два дела об административном правонарушении по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам их рассмотрения организации назначено наказание в виде штрафа в общей сумме два миллиона рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении фигурантов ранее были постановлены обвинительные приговоры.
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общество , россия, камчатка, взятки
Общество , РОССИЯ, КАМЧАТКА, взятки
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Рыбопромысловая компания на Камчатке выплатит два миллиона рублей в качестве штрафа за дачу взятки, сообщила Генпрокуратура РФ.
По данным ведомства, в 2023 году представитель рыбодобывающей организации передал должностному лицу отделения Дальневосточного филиала ФАУ "Российский морской регистр судоходства" на Камчатке 600 тысяч рублей. Уточняется, что деньги были переданы за ускоренное и беспрепятственное освидетельствование морских судов компании.
"Транспортный прокурор возбудил в отношении фирмы два дела об административном правонарушении по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам их рассмотрения организации назначено наказание в виде штрафа в общей сумме два миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении фигурантов ранее были постановлены обвинительные приговоры.