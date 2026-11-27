https://1prime.ru/20261127/wildberries-875613122.html

Wildberries расширил раздел для поиска частных специалистов

Wildberries расширил раздел для поиска частных специалистов - 27.11.2026, ПРАЙМ

Wildberries расширил раздел для поиска частных специалистов

Wildberries расширил раздел "WB Услуги" с объявлениями об услугах частных специалистов - теперь на площадке можно найти репетиторов, фотографов и других... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T08:57+0300

2026-11-27T08:57+0300

2026-11-27T08:59+0300

бизнес

общество

wildberries

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Wildberries расширил раздел "WB Услуги" с объявлениями об услугах частных специалистов - теперь на площадке можно найти репетиторов, фотографов и других мастеров, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "Wildberries (входит в группу РВБ) расширяет раздел "WB Услуги": теперь на площадке можно найти репетитора по английскому, выбрать фотографа на семейный праздник или договориться с мастером о сезонной замене шин. К категории "Ремонт квартир и домов" добавляются еще 16 услуг", - рассказали в компании. Wildberries начала тестировать "WB Услуги" в сентябре в рамках работы сервиса "WB Ресейл". На старте специалисты могли предлагать услуги по ремонту квартир и домов. Уже в ходе тестирования мастера хотели размещать объявления и по другим направлениям - компания учла этот интерес при расширении раздела. "Когда мы запустили раздел с одной категорией - ремонтом квартир и домов, - специалисты сразу стали предлагать и другие услуги. По этим объявлениям мы увидели, для каких задач людям уже нужен сервис. Теперь преподаватель может разместить объявление в разделе обучения, а фотограф - в разделе съемки. Так и клиенту проще найти нужного человека и обсудить с ним то, что важно именно для его задачи", - пояснила руководитель С2С-направления группы РВБ Татьяна Алешина. Объявления можно найти через поиск в "WB Ресейле", меню на главной странице сервиса или непосредственно в разделе "WB Услуги". В карточке доступны фотографии, описание предложения, начальная стоимость и профиль специалиста. Объем работ, сроки, место оказания услуги и окончательную цену заказчик и исполнитель согласуют в чате. Оплата производится напрямую между ними за пределами платформы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , wildberries