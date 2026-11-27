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Захарова оценила последствия приостановки перевозок российского зерна в Латвию
Захарова оценила последствия приостановки перевозок российского зерна в Латвию - 27.11.2026, ПРАЙМ
Захарова оценила последствия приостановки перевозок российского зерна в Латвию
Приостановка перевозок российского зерна по территории Латвии грозит ощутимым ударом по экономике страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T19:28+0300
2026-11-27T19:28+0300
2026-11-27T19:28+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Приостановка перевозок российского зерна по территории Латвии грозит ощутимым ударом по экономике страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее новостной портал Delfi сообщал, что правительство латвийского премьер-министра Андриса Кулбергса хочет принять "декларацию о дерусификации".
"Параллельно с этим правительство без устали продолжает искать способы запретить транзит зерна, регулярно ставя этот вопрос перед Еврокомиссией. При этом, по данным Минтранса Латвии, приостановка перевозок российского зерна может нанести ущерб бюджету страны на сумму около 290 млн евро в год в виде недополученных доходов, что станет ощутимым ударом по экономике страны, страдающей от дефицита бюджета и роста госдолга, вызванных непосильной нагрузкой в виде оборонных расходов", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
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россия, мировая экономика, латвия, мария захарова, мид рф, мид
РОССИЯ, Мировая экономика, ЛАТВИЯ, Мария Захарова, МИД РФ, МИД
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Приостановка перевозок российского зерна по территории Латвии грозит ощутимым ударом по экономике страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее новостной портал Delfi сообщал, что правительство латвийского премьер-министра Андриса Кулбергса хочет принять "декларацию о дерусификации".
"Параллельно с этим правительство без устали продолжает искать способы запретить транзит зерна, регулярно ставя этот вопрос перед Еврокомиссией. При этом, по данным Минтранса Латвии, приостановка перевозок российского зерна может нанести ущерб бюджету страны на сумму около 290 млн евро в год в виде недополученных доходов, что станет ощутимым ударом по экономике страны, страдающей от дефицита бюджета и роста госдолга, вызванных непосильной нагрузкой в виде оборонных расходов", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.