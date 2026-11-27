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Норвежская Norse Atlantic Airways подаст заявление о банкротстве
Норвежская Norse Atlantic Airways подаст заявление о банкротстве - 27.11.2026, ПРАЙМ
Норвежская Norse Atlantic Airways подаст заявление о банкротстве
Норвежская Norse Atlantic Airways AS подаст заявление о банкротстве, говорится в сообщении этой авиакомпании-лоукостера. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T17:05+0300
2026-11-27T17:05+0300
2026-11-27T17:05+0300
бизнес
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Норвежская Norse Atlantic Airways AS подаст заявление о банкротстве, говорится в сообщении этой авиакомпании-лоукостера.
"Совет директоров Norse Atlantic Airways AS — норвежской операционной дочерней структуры, полностью принадлежащей компании (Norse Atlantic ASA), — пришел к выводу, что оснований для продолжения деятельности этой компании больше нет. Соответственно, совет директоров Norse Atlantic Airways AS сегодня, 27 ноября 2026 года, принял решение подать заявление о банкротстве", — сообщается на ее сайте.
В компании уточнили, что головная фирма Norse Atlantic ASA и другие компании группы это заявление не касается.
Все рейсы Norse отменены, продажа билетов прекращена, подчеркнуто в заявлении авиакомпании.
Ранее Norse Atlantic ASA сообщала, что, несмотря на масштабные усилия, ей пока не удалось привлечь достаточного финансирования для покрытия потребностей в краткосрочной ликвидности.
В среду стоимость акций авиаперевозчика на бирже упала на 85% после заявления компании о "критическом финансовом положении". А в четверг она заявила, что если не сможет быстро перекредитоваться, то рассматривает различные варианты вплоть до банкротства.
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бизнес
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Норвежская Norse Atlantic Airways AS подаст заявление о банкротстве, говорится в сообщении этой авиакомпании-лоукостера.
"Совет директоров Norse Atlantic Airways AS — норвежской операционной дочерней структуры, полностью принадлежащей компании (Norse Atlantic ASA), — пришел к выводу, что оснований для продолжения деятельности этой компании больше нет. Соответственно, совет директоров Norse Atlantic Airways AS сегодня, 27 ноября 2026 года, принял решение подать заявление о банкротстве", — сообщается на ее сайте.
В компании уточнили, что головная фирма Norse Atlantic ASA и другие компании группы это заявление не касается.
Все рейсы Norse отменены, продажа билетов прекращена, подчеркнуто в заявлении авиакомпании.
Ранее Norse Atlantic ASA сообщала, что, несмотря на масштабные усилия, ей пока не удалось привлечь достаточного финансирования для покрытия потребностей в краткосрочной ликвидности.
В среду стоимость акций авиаперевозчика на бирже упала на 85% после заявления компании о "критическом финансовом положении". А в четверг она заявила, что если не сможет быстро перекредитоваться, то рассматривает различные варианты вплоть до банкротства.