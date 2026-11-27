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Названы условия, при которых содержание дома дешевле квартиры

Названы условия, при которых содержание дома дешевле квартиры - 27.11.2026, ПРАЙМ

Названы условия, при которых содержание дома дешевле квартиры

Загородный дом не всегда обходится дешевле городской квартиры. Экономия появляется только при трех условиях: участок подходит для жилого дома, сам дом оформлен... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T02:02+0300

2026-11-27T02:02+0300

2026-11-27T02:02+0300

недвижимость

общество

эксклюзив

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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Загородный дом не всегда обходится дешевле городской квартиры. Экономия появляется только при трех условиях: участок подходит для жилого дома, сам дом оформлен как жилой и к нему подведен газ. Как рассказал агентству "Прайм" старший партнер юридической фирмы АНП Зенит Ильдар Багаутдинов, если хотя бы одного условия нет, содержание дома может выйти дороже квартиры.Участок решает многое. Лучше всего для постоянной жизни подходит ИЖС — такие участки обычно находятся в населенных пунктах, на них можно построить жилой дом, в котором можно прописаться. Приусадебный ЛПХ в границах населенного пункта по возможностям почти равен ИЖС, а вот полевой участок за чертой поселка для жилого дома не годится."На садовом участке в СНТ построить капитальный дом можно, только если это разрешают местные правила, а прописаться — лишь в доме со статусом "жилой". Огородные участки, а также участки сельхозназначения для сельхозпроизводства (поле, пашня) для строительства дома не подходят", - говорит Багаутдинов.Налоги почти не дают экономии. Налог на дом и квартиру считают от кадастровой стоимости по базовой ставке 0,1%, местные власти могут ее повысить, но не более чем до 0,3%. При расчете налога за жилой дом вычитают 50 кв. м, за квартиру — только 20 кв. м. Владелец дома дополнительно платит земельный налог — до 0,3% от кадастровой стоимости участка, тогда как собственник квартиры за землю под многоквартирным домом не платит. В итоге разница по налогам небольшая, много на них не сэкономить.Пример с условными цифрами (расчет по базовой ставке 0,1%; если в муниципалитете ставка выше, налог на дом и квартиру вырастет пропорционально, а земельный налог останется в пределах 0,3%):Эксперт отмечает, что основная экономия — в коммуналке. В частном доме нет взноса на капремонт и платы управляющей компании за содержание общего имущества. Но весь ремонт кровли, котла и септика ложится на собственника. Больше всего на расходы влияет отопление: газовый котел, как правило, дешевле городского отопления, а если газа нет и дом отапливается электричеством, экономия может исчезнуть. С 2025 года электроэнергия для населения дороже при большом потреблении, поэтому пороги своего региона стоит уточнить у поставщика.Газ и вода — отдельная статья расходов. По программе социальной газификации газ бесплатно доводят до границы участка, если поселок уже газифицирован. Для СНТ условия строже: товарищество должно быть в границах населенного пункта, а дом — зарегистрирован как жилой. Трубу по участку, котел и счетчик в любом случае оплачивает собственник. Скважину для личных нужд можно пробурить без лицензии, но бурение, насос, фильтры и септик стоят денег. В СНТ добавляются взносы на дороги, освещение и охрану, платить которые обязаны все владельцы участков.Что проверить до покупки. По выписке из ЕГРН нужно уточнить категорию земли и вид разрешенного использования — самое удобное для жизни это земли населенных пунктов, ИЖС или приусадебный ЛПХ. Дом стоит оформить: по "дачной амнистии" садовый или жилой дом можно зарегистрировать до 1 марта 2031 года, без регистрации нельзя прописаться и подключиться к бесплатной газификации. Также следует узнать, есть ли газ в поселке и включен ли он в программу газификации, и посчитать расходы, которые в квартире не видны, — дорогу до работы и школы, вывоз мусора, чистку снега, обслуживание котла и ремонт.Таким образом при сопоставимых налогах дом до 200 кв. м на ИЖС или приусадебном участке с газом обычно обходится дешевле квартиры — экономят на капремонте, плате управляющей компании и отоплении. "Дом в СНТ без газа и без статуса жилого часто выходит дороже. А дом на участке, где строить нельзя, могут признать самовольной постройкой: тогда его не зарегистрировать, а в худшем случае придется снести", - заключает Ильдар Багаутдинов.

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недвижимость, общество , эксклюзив